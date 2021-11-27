ЕС впервые внес в "черный список" российскую авиакомпанию
Российской авиакомпании "Скол" запрещено летать над территорией Евросоюза. Это первый случай, когда в "черный список" включили перевозчика из России, сообщает Meduza.
Российской авиакомпании "Скол" запрещено летать над территорией Евросоюза. Это первый случай, когда в "черный список" включили перевозчика из России, сообщает Meduza.
На сайте Еврокомиссии сообщается, что решение принято "из-за опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам безопасности".
Всего в списке "ненадежных" 97 перевозчиков. Преимущественно они из Африки и Ближнего Востока. В их числе также белорусская авиакомпания Belavia - после событий с перенаправлением рейса Ryanair в Минск.
Летом этого года компания сообщила о запуске рейсов Калининград - Минск, но на данный момент они не происходят. Как перспективные направления, на сайте также указаны Псков, Гданьск, Рига и Берлин.