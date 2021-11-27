ЕС впервые внес в "черный список" российскую авиакомпанию

На сайте Еврокомиссии сообщается, что решение принято "из-за опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам безопасности".

Всего в списке "ненадежных" 97 перевозчиков. Преимущественно они из Африки и Ближнего Востока. В их числе также белорусская авиакомпания Belavia - после событий с перенаправлением рейса Ryanair в Минск.