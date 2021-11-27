Сб, 27.11.2021
Латвия изменила мою жизнь. Я очень благодарен за это Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер, бразильский блогер и футболист об отъезде из Латвии
Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер, бразильский блогер и футболист об отъезде из Латвии
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ЕС впервые внес в "черный список" российскую авиакомпанию

Иллюстративное фото ФОТО: AFP / Scanpix

Российской авиакомпании "Скол" запрещено летать над территорией Евросоюза. Это первый случай, когда в "черный список" включили перевозчика из России, сообщает Meduza

На сайте Еврокомиссии сообщается, что решение принято "из-за опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам безопасности".

Всего в списке "ненадежных" 97 перевозчиков. Преимущественно они из Африки и Ближнего Востока. В их числе также белорусская авиакомпания Belavia - после событий с перенаправлением рейса Ryanair в Минск.

Летом этого года компания сообщила о запуске рейсов Калининград - Минск, но на данный момент они не происходят. Как перспективные направления, на сайте также указаны Псков, Гданьск, Рига и Берлин. 


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