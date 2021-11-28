В Латвии не перестают искать людей: если вы что-то знаете о ком-то из этого списка - сообщите!

Граудиню Вию Яновну 1953 г. р. ищет двоюродная сестра Скайдрите.

Владимира Владиславовича Кузнецова и Олега Владиславовича Кузнецова ищет родственница Виктория.

Александра Федорова из г. Даугавпилс ищет крестница Анна.

Николая Малосельского и Людмилу Никитину (Малосельскую) ищет родственница Тамара.

Андриса Рудовича ищет Елена. "Ищу друга".

Игоря Владимировича Подрезова 1968 г. р. ищет двоюродная сестра Елена.

Виталину Васильевну Прокопенко 1968 г. р. из Даугавпилса ищет Руслан.

Николая Зюзина ищет родственница Катерина.

Ивана Демьяновича Березюка 1946 г. р. и его семью ищет Елена. "Родной брат моего отца Григория".

Валерия Павловича Медведева ищет родственница Ирина.

Виктора Васильевича Макарова 1956 г. р. и его семью ищет сестра Любовь.

Ило Канте Карловича ищет сын Юрий Канте. "Я родился в Стучкинском районе".

Айнара Александровича Простякова 1968 г. р. из Алуксненского края ищет дочь Кристина. "У Айнара есть сестры Дзинтра и Скайдра и брат Янис".

Владимира Евгеньевича Кириленко 1941-44 г. р. и его семью из Вентспилса ищет родственник Анатолий.

Татьяну Кузнецову 1954 г. р. ищет Василий. "Ищу свою одноклассницу".

Зинаиду Ивановну Слабенко 1973 г. р. из Екабпилсского края ищет родственница Татьяна.

Алену Смирнову из Юрмалы ищет родственник Николай.

Анатолия Кузьмича Рыкуна 1950 г. р. из Елгавского края ищет родственница Валентина.

Иванну Ивановну Ткачук 1989 г. р. из Кулдигского края ищет сестра-близняшка Марианна.

Елену Нужину (Захватихат) 1959 г. р. ищет двоюродная сестра Людмила.

Александра Кузьмича Бойкова 1960 г. р. ищет друг Виктор.

Лауру Яновну Заке из Лиепаи ищет родственник Эдуард. "Это моя тетя".

Валентину Сагайдак 1948-49 г. р. и Дмитрия Сагайдака из Риги ищет родственница Людмила.

Галину Иванову (Литвин) и ее семью из Вентспилса ищет родственник Василий. "Ищу свою тетю".

Йолочку Лисицайзе 1967 г. р. ищет Владимир. "Ищу подругу детства".

Раздобудько (Тимченко) Светлану 1970 г. р. ищут Раздобудько Руслан 1976 г. р. и их мама Тимченко Мария Михайловна.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу. Анонимность гарантируется.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.