ВОЗ: переболевшие Covid-19 могут легче заразиться "омикроном"

В заявлении сказано, что у ВОЗ есть предварительные данные, которые указывают на возможный повышенный риск заражения "омикроном" после перенесенного Covid-19.

То есть, люди, которые ранее переболели коронавирусом, могут легче заразиться "омикроном" по сравнению с другими вариантами,

вызывающими опасения. Но информация об этом ограничена. Более подробная информация станет доступна в ближайшее время.

В заявлении также сказано, что у ВОЗ пока нет точных данных о том, является ли "омикрон" более заразным и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, чем другие штаммы коронавируса, включая "дельту". Также нет информации о том, насколько "омикрон" способен обходить вакцинный иммунитет. Сейчас ведутся исследования, чтобы это выяснить.

О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.

В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.

В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.

Ученые считают, что новый вариант может быть не только более заразным, чем дельта-штамм или индийский вариант, но и более устойчивым к нынешним вакцинам от Covid-19. Для обозначения нового штамма была выбрана 15-я буква греческого алфавита - омикрон.