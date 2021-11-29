Лепс сильно похудел, а на его голове журналисты заметили свежие шрамы

Журналисты обратили внимание на то, что певец сильно похудел, а на затылке были видны свежие шрамы. В соцсетях тут же появились десятки предположений о природе их происхождения, включая в том числе и возможную серьезную болезнь.

Издание StarHit.ru переговорило с окружением Григория Викторовича. Представителей СМИ убедили в том, что у артиста все в порядке.

"Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем не в первый раз: ранее он проходил данную процедуру еще дважды - в Америке и в Корее", - объяснил приближенный к звезде человек.

Подобные шрамы были у звезды еще три года назад.

Ранее Григорий Лепс рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты" о похудении на 12 килограммов во время пандемии.