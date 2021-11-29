Пн, 29.11.2021
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Лепс сильно похудел, а на его голове журналисты заметили свежие шрамы

Григорий Лепс ФОТО: Кадр из видео

59-летний российский музыкант и певец Григорий Лепс вместе со старшей дочерью Ингой появился на премьере фильма "Бумеранг" Петра Буслова. Журналисты были удивлены внешним видом артиста. Об этом пишет StarHit.ru.

Журналисты  обратили внимание на то, что певец сильно похудел, а на затылке были видны свежие шрамы. В соцсетях тут же появились десятки предположений о природе их происхождения, включая в том числе и возможную серьезную болезнь.

Издание StarHit.ru переговорило с окружением Григория Викторовича. Представителей СМИ убедили в том, что у артиста все в порядке.

"Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем не в первый раз: ранее он проходил данную процедуру еще дважды - в Америке и в Корее", - объяснил приближенный к звезде человек. 

Подобные шрамы были у звезды еще три года назад. 

Ранее Григорий Лепс рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты" о похудении на 12 килограммов во время пандемии.

Галерея: Концерт Григория Лепса в Риге


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