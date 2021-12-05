Скандал в британской аристократии: непристойная герцогиня и 88 ее любовников

Маргарет всегда соблюдала жизненный девиз "Ложитесь в кровать рано и часто" (Go to bed early and often). Многие знали, что Маргарет начинала принимать любовников уже с девяти часов утра, так как, по ее мнению, для секса просто не было непредназначенного времени!

В своих сексуальных приключениях Маргарет отдавала предпочтение удачным мужчинам. Среди них был инвестиционный банкир Lehman Brothers Джозеф Томас, куратор Метрополитен-музея Теодор Руссо, певец Морис Шевалье, комик Боб Хоуп и многие другие. Однако надолго в жизни красотки так никто и не задержался.

Все изменилось, когда Маргарет встретила Дугласа Кэмпбелла, герцога Аргайла. Это было большим достижением для них обоих. Бедный аристократ "полюбил" статус наследницы миллионера, а она - титул настоящего графа. И уже 22 марта 1951 года Маргарет и Дуглас объединили свои мечты, подписав свидетельство о браке.

Кто бы мог подумать, что этот брак закончится огромным скандалом и запятнанной репутацией герцогини в глазах всего британского народа...

Впервые в истории сделанные на Polaroid снимки были предоставлены в качестве доказательства нарушения брака. Эти скандальные фотоснимки, а также сообщение герцога Аргайла, что его жена - "нимфоманка, так как спала с 88 любовниками", наконец убедили судью в вине женщины. Как же все произошло?