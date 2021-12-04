Видео ⟩ Очевидец делится впечатлениями о аварии самолета в аэропорту "Рига"
Один из пассажиров самолета airBaltic, который съехал с маневровой дорожки в рижском аэропорту, снял видео в момент происшествия и поделился им в социальных сетях.
Один из пассажиров самолета airBaltic, который съехал с маневровой дорожки в рижском аэропорту, снял видео в момент происшествия и поделился им в социальных сетях.
В пятницу, 3 декабря, из-за снега и плохой видимости в аэропорту "Рига" с дорожки съехал самолет компании airBaltic. Владимир Цирков, который находился в самолете, сказал порталу Apollo.lv, что ощущения были "интересные", а на самолете он "до этого не дрифтовал".
"Большой респект пилоту и всем работникам аэропорта, которые оперативно сделали все, чтобы мы могли выйти из самолета и попасть в здание аэропорта", - cказал Цирков.