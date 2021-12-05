Латвия осуждает белорусский режим, но продолжает торговать с ним

Совершенно другие переговоры прошли на этой неделе в Риге, где встретились министры иностранных дел стран НАТО. В Латвии мы рассматриваем Беларусь как агрессора, который вместе с Россией в настоящее время угрожает войной Украине.

Однако, согласно исследованию Nekā personīga, Латвия продолжает активно торговать с Беларусью, где большинство заводов являются государственными и зарабатывают деньги на покупку оружия для усиления режима Лукашенко.

В этом году из Беларуси в Латвию было импортировано товаров и сырья на полмиллиарда евро.

До того как Лукашенко фальсифицировал президентские выборы, Европа и США надеялись, что его режим откажется от тесной интеграции с Россией. В мае прошлого года госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Америка осуществила первую поставку сырой нефти в Беларусь, чтобы укрепить ее независимость от России. Однако август внес свои коррективы.

"Белнефтехим", или Белорусский государственный нефтехимический концерн, - крупнейшая государственная компания Беларуси. Она объединяет нефтедобывающие, транспортные, нефтеперерабатывающие и торговые компании. В "Белнефтехим" также входят нефтепровод "Дружба", Мозырский и Новополоцкий заводы по переработке нефти. Всего около 60 крупных компаний.

24 июня Европа ввела санкции против Беларуси. Среди нескольких запрещенных продуктов и веществ - нефтепродукты, производимые и экспортируемые из Беларуси.

Nekā personīga сначала обратилась в Службу государственных доходов в сентябре, а теперь в декабре, чтобы узнать, как в Латвии обстоят дела с санкциями.

В сентябре СГД выявила, что в период после принятия санкций из Беларуси в Латвию было ввезено 5852 тонны нефтепродуктов. В настоящее время это количество увеличилось почти до 8000 тонн.

Для сравнения: полный грузовой поезд Latvijas dzelzceļš с цистернами обычно перевозит около 3000 тонн.

Это означает, что после введения санкций в Латвию было ввезено не менее 3 полных поездов с продуктами из санкционного списка.

СГД утверждает, что в результате мер таможенного контроля случаев нарушения установленных санкций не выявлено. Служба госбезопасности (VDD) продолжает отдельные проверки, но подробно об этом не рассказывает.

Пока Лукашенко грозит ядерным оружием, позволяя российским танкам из своей страны угрожать безопасности Украины и используя мигрантов для создания хаоса на границе с Латвией, Польшей и Литвой, Латвия продолжает импортировать значительные объемы белорусских товаров. Согласно информации, собранной СГД, в этом году больше всего импортируется древесина, изделия из дерева и древесный уголь - на сумму 264 миллиона евро; пластик - 31 млн евро; минеральное топливо, минеральные масла - 23 млн евро; железо и сталь - 16 млн евро; одежда - 8 млн евро; соль, сера, земля, камень, штукатурные материалы, известь - 7,8 млн евро; мебель - 7,5 млн евро; на аналогичные суммы также удобрения, гипс, цемент и изделия из асбеста; пищевые отходы и корма.

Общий объем импорта из Беларуси в Латвию за 11 месяцев текущего года составил 454 миллиона евро.

В интервью Nekā personīga министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подтвердил, что министры иностранных дел стран НАТО в разговорах за закрытыми дверями были очень открыты и беспрецедентно едины, обсуждая, что делать, если Россия нападет на Украину с помощью Беларуси. Однако министр иностранных дел не может далее раскрывать запланированную стратегию НАТО, поскольку она находится под грифом "Секретно".