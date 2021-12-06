Омикрон в Латвии: что известно на данный момент

Этим утром SPKC начал эпидемиологическое расследование в связи с двумя упомянутыми случаями.

Известно, что это два человека в возрасте от 30 до 49 лет, которые вернулись в Латвию 4 декабря с крупного международного мероприятия в Хальмстаде, Швеция, рейсом airBaltic BT132 Копенгаген - Рига и сдали в аэропорту тест.

Как и в других случаях, SPKC запросил списки пассажиров рейса, чтобы установить контактных лиц. В то же время центр призывает и других пассажиров внимательно следить за своим самочувствием. Эпидемиологическое расследование продолжается.

SPKC призывает пассажиров, вернувшихся упомянутым рейсом в Латвию 4 декабря, следить за здоровьем и на седьмой день сделать лабораторный тест.

О двух возможных случаях омикрон-штамма, связанных с крупным международным мероприятием в Швеции, SPKC проинформировал страны ЕС, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее об обнаружении омикрон-штамма сообщили 17 стран ЕС. Среди них Австрия (11 случаев), Бельгия (9), Чехия, Греция и Ирландия (по 1), Дания (18), Финляндия (7), Франция (16), Германия (15), Исландия (7), Италия (9), Нидерланды (18), Норвегия (19), Португалия (34), Румыния (2), Испания и Швеция (по 7).

По информации SPKC, большая часть заразившихся путешествовали в страны Африки, а некоторые осуществляли полеты с пересадками в других местах между Африкой и Европой.

Напомним, E. Gulbja laboratorija (EGL) в воскресенье констатировала два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, вызывающего заболевание Covid-19.

Образцы слюны были сданы в субботу людьми, прибывшими в аэропорт "Рига".