Новый рекорд! Блогеры приготовили самый большой салат оливье в Латвии

Главными поварами блюда стали рижские блогеры Андрей Чернуцкий и Вадим Гуйван, а также автор популярной песни "Карантин" Алексей Блажевич.

Блогерам понадобилось более суток, чтобы довести салат до идеала. На приготовление новогоднего блюда было потрачено 70 килограммов докторской колбасы, 25 килограммов зелёного горошка, 115 килограммов картошки, 30 килограммов маринованных огурцов, 15 килограммов майонеза, 150 яиц и 30 килограммов моркови. В итоге вес салата составил 305 килограммов.

Поскольку салат превышал размеры любой кухонной посуды, было принято решение поместить блюдо в кубл, в котором обычно проводятся банные процедуры. Финалом всего процесса стало общее купание блогеров в кубле с салатом. Автором идеи блюда стал сооснователь рижского тикток-дома Fam3House Роман Ноздрин.