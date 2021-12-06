Clean R: не надо только нас обвинять в снеге на улицах

Левицс от имени предприятия извинился перед рижанами, для которых в выходные было затруднено передвижение по тротуарам Риги. Ситуация сложная, но компания делает все возможное, чтобы разрешить ее в кратчайшие сроки.

"В то же время я не могу умолчать о факте, что в ведении Clean R всего лишь около 5% тротуаров в трех предместьях Риги. Улицы Риги, мосты и остальные 95% тротуаров находятся в ведении управляющих домов, контролеров парковок, а также местных органов власти и частных компаний. Эта "раздробленность", конечно, не способствует эффективному и своевременному удалению снега с тротуаров. Однако выделять поставщика услуг, ответственного за 5% результата, как главного виновника сложной ситуации в городе, не совсем корректно", - заявил Левицс.

Он также указал на сказанное заместителем мэра Риги Вилнисом Кирсисом в интервью Латвийскому телевидению - "В конце прошлой недели прошел особенно интенсивный снегопад. Образовался снежный покров такой толщины, которого в некоторые зимы не было даже в течение всего сезона".

По мнению Левицса, в борьбе с беспрецедентным количеством снега временно проиграли сразу несколько стратегически важных поставщиков услуг – Рижский аэропорт, Latvijas Dzelzceļš, Rīgas satiksme, предприятия по поддержанию улиц и мостов, которые также получили штрафы по договорам.

Он отметил, что осознает серьезность ситуации, и уже в пятницу на тротуарах Риги и на территориях, за которые компания несет ответственность, находилась вся техника (более 80 единиц), имеющаяся в распоряжении Clean R. В тот же день были привлечены дополнительные силы, чтобы продолжить уборку тротуаров даже в чрезвычайной ситуации.

"До сих пор мы продолжали беспрерывную работу в режиме 24/7, чтобы стабилизировать ситуацию. В настоящее время от снега очищено 80% тротуаров, находящихся в ведении Clean R. Однако мы продолжаем работать с максимальной мощностью, чтобы обеспечить 100% результат", - заявил Левицс.

Левицс рассказал, что на латвийском уровне Clean R отвечает за уборку в общей сложности почти 700 километров улиц и дорог в зимний период, а также более 1 миллиона 820 тысяч квадратных метров общественных и частных территорий.

Из-за сильного снегопада в течение всей недели были трудности с выполнением работ в Резекне, где предприятие также обеспечивает уборку тротуаров. Сегодня, в понедельник, компания встретились с руководством Резекненской городской думы и договорились о дальнейших шагах, в том числе о том, что через день у Clean R будут оперативные встречи с представителем самоуправления, на которых будут отчитываться о проделанной работе и, согласно указаниям самоуправления, "при необходимости будем изменять фокус".

Левицс также подчеркнул, что Clean R не отказывается от условий договора, в том числе и штрафов.

Резекне, где ежедневно предоставляется 6 технических единиц, уже в понедельник техническая поддержка была удвоена, и в город было отправлено еще 7 дополнительных единиц техники.

В интенсивном режиме продолжают очищать тротуары от снега также в Валмиере, Юрмале, Тукумсе и Лиепае.