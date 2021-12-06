Кирсис: Рига может расторгнуть договор с Clean R из-за плохой очистки тротуаров

Кирсис напомнил, что в последние дни был особенно сильный снегопад, и высота снежного покрова такова, какой в некоторые зимы не бывало и за весь сезон.

Хотя сейчас ситуация нормальная, вопрос о сохранении или расторжении договора с Clean R, которому доверена уборка столичных тротуаров, по-прежнему актуален.

"Работа идет, но хотелось бы, чтобы она шла быстрее. Мы посмотрим, расторгнем ли мы договор, я не исключаю такой возможности", - сказал вице-мэр.

Он добавил, что снег будет вывозиться из города каждую ночь.

Галерея: Снег в Риге

Ранее Кирсис заявил, что покупка дополнительной снегоуборочной техники в Риге требует экономического обоснования, учитывая, что такие сильные снегопады в столице случаются редко.