Предприятие по производству бытовой химии Spodrība продали литовцам

Naujoji Ringuva стала стопроцентным владельцем акций Spodrība. Сумму сделки стороны договорились не разглашать, сообщила член правления Prudentia Элина Морозли.

По ее словам, в результате объединения предприятий будет создан лидер Балтийского региона в области бытовой химии, который сосредоточит внимание на разработке экологически чистых и инновационных продуктов.

Prudentia представляла в данной сделке интересы продавца - акционеров компании Spodrība.

""Spodrība - бесспорный лидер в производстве экологически чистых чистящих средств в Латвии, но объединение усилий с другим игроком в регионе позволит ей стать региональным лидером. Мы считаем, что Naujoji Ringuva - лучший партнер для этой цели", - заявил председатель правления Spodrība Фридрик Инги Фридрикссон.

Компания Naujoji Ringuva основана в 1920 году. Она разрабатывает и производит средства для домашней уборки и ухода за телом, уделяя особое внимание экологичности, натуральности и инновациям. Компания развивает бренды Balance, Ringuva, Smile, Tindi. В 2020 году ее оборот превысил пять миллионов евро, а EBITDA - 1,2 миллиона евро.

В прошлом году оборот АО Spodrība составил 7,866 миллиона евро, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, а прибыль компании выросла в 9,9 раза и составила 2,914 миллиона евро.