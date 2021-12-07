Вт, 7.12.2021
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Предприятие по производству бытовой химии Spodrība продали литовцам

"Spodrība" ФОТО: LETA

Во вторник заключена сделка об объединении двух региональных производителей бытовой химии - зарегистрированного в Латвии АО Spodrība и литовского предприятия Naujoji Ringuva, сообщили агентству LETA представители финансовой консалтинговой компании Prudentia.

Naujoji Ringuva стала стопроцентным владельцем акций Spodrība. Сумму сделки стороны договорились не разглашать, сообщила член правления Prudentia Элина Морозли.

По ее словам, в результате объединения предприятий будет создан лидер Балтийского региона в области бытовой химии, который сосредоточит внимание на разработке экологически чистых и инновационных продуктов.

Prudentia представляла в данной сделке интересы продавца - акционеров компании Spodrība.

""Spodrība - бесспорный лидер в производстве экологически чистых чистящих средств в Латвии, но объединение усилий с другим игроком в регионе позволит ей стать региональным лидером. Мы считаем, что Naujoji Ringuva - лучший партнер для этой цели", - заявил председатель правления Spodrība Фридрик Инги Фридрикссон.

Компания Naujoji Ringuva основана в 1920 году. Она разрабатывает и производит средства для домашней уборки и ухода за телом, уделяя особое внимание экологичности, натуральности и инновациям. Компания развивает бренды Balance, Ringuva, Smile, Tindi. В 2020 году ее оборот превысил пять миллионов евро, а EBITDA - 1,2 миллиона евро.

В прошлом году оборот АО Spodrība составил 7,866 миллиона евро, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, а прибыль компании выросла в 9,9 раза и составила 2,914 миллиона евро.

История компании Spodrība восходит к 1921 году, в 1960 году производственные мощности фабрики были перенесены в Добеле. Компания Spodrība была зарегистрирована в 1995 году. Реальным ее бенефициаром до сих пор был гражданин Исландии Фридрик Инги Фридриксон.


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