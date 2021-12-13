Умер режиссер и сценарист Сергей Соловьев. Ему было 77 лет

Сергей Соловьев считался культовым кинематографистом в России.

Своей картиной "Асса" он вывел на большие экраны жизнь СССР времен перестройки. Этот фильм стал началом трилогии, продолженной фильмами "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989) и "Дом под звездным небом" (1991), а также был режиссером предвыборного тура Ельцина "Голосуй или проиграешь".

Сергей Александрович одним из первых в советском кино показал советскую молодежь и вставил песни их музыкальных кумиров - "Аквариум", "Кино", "Браво".