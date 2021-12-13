Умер режиссер и сценарист Сергей Соловьев. Ему было 77 лет
В Москве в возрасте 77 лет умер российский режиссер Сергей Соловьев, сообщает "Интерфакс". Источник рассказал, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.
В Москве в возрасте 77 лет умер российский режиссер Сергей Соловьев, сообщает "Интерфакс". Источник рассказал, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Сергей Соловьев считался культовым кинематографистом в России.
Своей картиной "Асса" он вывел на большие экраны жизнь СССР времен перестройки. Этот фильм стал началом трилогии, продолженной фильмами "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989) и "Дом под звездным небом" (1991), а также был режиссером предвыборного тура Ельцина "Голосуй или проиграешь".
Сергей Александрович одним из первых в советском кино показал советскую молодежь и вставил песни их музыкальных кумиров - "Аквариум", "Кино", "Браво".
Как рассказывал сам режиссер в 2008 году на творческом вечере в Риге, участие в фильме Виктора Цоя в фильме "Асса" произошло случайно. Поэтому кадры с концертом Цоя и песня "Мы ждем перемен" идут в завершении, отражая настроение общества того времени.