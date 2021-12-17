Видео ⟩ Рижане выпустили музыкальный клип по мотивам "Властелина колец"

ФОТО: Пресс-фото

- Сколько это стоило? Кто финансировал?

- Клип снят на личные сбережения, но стоит отметить, что наш проект может поддержать каждый желающий помочь в развитии творчества. Трудно подсчитать точную стоимость, но все вышло довольно бюджетно. Это все сделано на энтузиазме. Оплачивалась только работа оператора и гримера, а все остальное "сами с усами". Все локации были практически бесплатные, кроме Ieriku dzirnavas, где водяная мельница, там нужно было заплатить за вход, но работники очень обрадовались узнав, что мы собираемся снимать. Дорога и еда разумеется оплачивали так же самостоятельно. Все обошлось до тысячи евро, но проект открыт на Patreon и есть возможность собирать средства через эту платформу.

ФОТО: Пресс-фото

- Ваш коллектив постоянно выпускает новые видео, чем отличается этот ролик?

- Этот ролик кардинально отличается от других, тем что там нет, какой-то опредленной сюжетной линии, он намного короче, чем остальные, но при этом там больше графических эффектов и тем самым он кажется более таинственным и непонятным. Иной и формат подачи.

ФОТО: Пресс-фото

- Что уникального и необычного вы использовали в этом клипе?

- Уникальность данного ролика в том, что может показаться, что кадры взяты из кинотрилогии, но нет! Все кадры (включая кольцо) сделаны нами и в этом огромная заслуга оператора, который смог отлично снять, грамотно смонтировать с трепетом и вниманием к деталям. Для нас это большая гордость, тем что можно привнести свою лепту в столь любимую Вселенную.

ФОТО: Пресс-фото

- Что для тебя значит "Властелин колец"? Почему ты так любишь эту тему?

- Для меня лично, даже не описать что значит "Властелин Колец". Это то к чему хочется всегда возвращаться, это то что безумно интересно и увлекательно. Каждый раз при прочтении книг или просмотре трилогий, замечаешь что-то новое и удивляешься на сколько гениален писатель Толкин сколько же прекрасно отобразил все написанное им режиссер Питер Джексон.

Данная тема является моей любимой поскольку она уносит из реальности в более возвышенный мир Средиземья, где хочется остаться и впитывать каждое мгновение.

Как мы знаем сейчас студия от Amazon снимают свой собственный сериал по этой теме и очень хочется верить, что они сделают это с таким же трепетом и заботой, как это сделал Питер Джексон.

ФОТО: Пресс-фото

- Пандемия и творчество? Какие планы у вашей группы? Над чем вы сейчас работаете?

- На самом деле пандемия практически никак не влияет на творчество как таковое, оно в первую очередь создается в душе, а потом уже переходит на другие носители. Поэтому для истинно творческого человека нет границ и препятствий. Планы как всегда наполеоновские - развивать проект, добавлять новые ролики, изучать новые возможности как в плане записи так и в съемочном процессе. Есть давно задуманная идея - организовать съемки за пределами Латвии, а конкретно, в Скандинавии - Норвегии или Исландии, а лучше там и там.

Сейчас ведется работа сразу над несколькими проектами: это завершение монтажа и запись музыки по мотивам фильма "Пираты Карибского моря", завершение съемок по теме "Викинги" из игры Asassin's Creed Valhalla. Есть большое желание оживлять отснятый материал все по тому же "Властелину колец", который был сделан несколько лет назад, где уже будут другие персонажи, истории и конечно же прекрасная музыка из кинофильма в собственной аранжировке.

Галерея: съемки по клипа по мотивам фильма "Властелин колец"

- Как выживают музыканты в эпоху коронавируса?

- Мне очень не нравится формулировка "эпоха" и "выживать". К счастью это скорее всего временный этап, который в скором времени пройдет. Плохо, когда человеку в принципе приходиться не жить, а выживать. Я не знаю как живут другие музыканты, но в моем случае все хорошо. Я достаточно времени уделаю записям и частично монтажу в данном проекте, а также преподаю гитару, репетирую с ребятами и осваиваю новые инструменты, которые хочу использовать в проекте Steel Mustang.