Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой
20 декабря стало известно, что Хамовнический суд Москвы развел российскую балерину Анну Шаплыкову и с эстрадным певцом Григорием Лепсом. Об этом сообщает пресс-служба суда.
20 декабря стало известно, что Хамовнический суд Москвы развел российскую балерину Анну Шаплыкову и с эстрадным певцом Григорием Лепсом. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Известно, что на заседание пришла только Анна. От Григория поступило согласие на расторжение брака.
Согласно информации, которая появилась в СМИ, в ходе раздела имущества певец подарил бывшей жене прибыльную ювелирную компанию. 15 декабря Григорий Лепс и совладелец фирмы Сайда Хусуев вышли из состава учредителей, единственной владелицей компании стала Шаплыкова.
Напомним, музыкант является учредителем восьми компаний, одна из которых занимается продажей ювелирных изделий.
10 декабря стало известно, что 59-летний Григорий Лепс разводится с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Пара приняла решения расстаться мирно из-за общих детей. Супруги воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.
Шаплыкова и Лепс познакомились в 2000 году. Через два года они расписались. Официально не о причине развода не сообщалось.
19 декабря Григорий Лепс дал традиционный рождественский концерт. На нем артист анонсировал выход новой песни с нецензурным текстом. Он пообещал, что трек станет "гимном всех караоке страны".