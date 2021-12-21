Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой

Известно, что на заседание пришла только Анна. От Григория поступило согласие на расторжение брака.

Согласно информации, которая появилась в СМИ, в ходе раздела имущества певец подарил бывшей жене прибыльную ювелирную компанию. 15 декабря Григорий Лепс и совладелец фирмы Сайда Хусуев вышли из состава учредителей, единственной владелицей компании стала Шаплыкова.

Напомним, музыкант является учредителем восьми компаний, одна из которых занимается продажей ювелирных изделий.

Григорий Лепс ФОТО: Пресс-фото

10 декабря стало известно, что 59-летний Григорий Лепс разводится с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Пара приняла решения расстаться мирно из-за общих детей. Супруги воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.

Шаплыкова и Лепс познакомились в 2000 году. Через два года они расписались. Официально не о причине развода не сообщалось.