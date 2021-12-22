Ср, 22.12.2021
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Жена обвиняемого в изнасилованиях Криса Нота сняла обручальное кольцо

Тара Уилсон и Крис Нот ФОТО: Reuters/ScanPix

Голливудского актера Криса Нота, известного ролью Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" обвинили в сексуальном насилии уже три женщины. Daily Mail пишет, что его брак находится на грани разрыва.

В 2012 году Нот женился на актрисе Таре Уилсон. "Page Six" сообщает, что актер на данный момент находится в Нью-Йорке, а его жена - в Лос-Анджелесе.

"Тара подавлена, и все висит на волоске. Она хочет защитить детей. Это ее главный приоритет", - сказал приближенный к паре источник.

Daily Mail написали, что Уилсон заметили без обручального кольца на пальце. По слова издания, женщина говорила, что она "очень расстроена" и "чувствует себя плохо".

Актера обвинили две женщины, которые рассказали изданию Hollywood Reporter, что Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Одна работала в фирме, где Нот был клиентом.

Сначала он пригласил ее в свою квартиру, без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Вторая женщина указала в момент знакомства работала официанткой в клубе. Там она познакомилась с Нотом. Он утверждал ей, что его брак с Уилсон фиктивный, а затем позвал к себе в квартиру.


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