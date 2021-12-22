Жена обвиняемого в изнасилованиях Криса Нота сняла обручальное кольцо

В 2012 году Нот женился на актрисе Таре Уилсон. "Page Six" сообщает, что актер на данный момент находится в Нью-Йорке, а его жена - в Лос-Анджелесе.

"Тара подавлена, и все висит на волоске. Она хочет защитить детей. Это ее главный приоритет", - сказал приближенный к паре источник.

Daily Mail написали, что Уилсон заметили без обручального кольца на пальце. По слова издания, женщина говорила, что она "очень расстроена" и "чувствует себя плохо".

Актера обвинили две женщины, которые рассказали изданию Hollywood Reporter, что Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Одна работала в фирме, где Нот был клиентом.