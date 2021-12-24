Фильм с русским актером про пьющего шахтера вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм "Купе номер шесть" снят совместно студиями России, Финляндии и Эстонии.

СМИ называют Юру "героем уходящего года", ведь в Европе на кинофестивалях с ним были представлены аж четыре фильма: в Каннах - "Петровы в гриппе" и "Купе номер шесть" (получивший Гран-при), в Венеции - "Капитан Волконогов бежал" и "Мама, я дома".

Фильм Юхо Куосманена "Купе номер шесть" включен в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм года".

Это экзистенциальная драма в стиле "Желтой стрелы" Виктора Пелевина про путешествие по пространству вне времени. Конец 90-х. Еще нет мобильных телефонов. По сюжету студентка по обмену Лора (Сейди Хаарла) из Хельсинки садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый, но обаятельный шахтер Леха (Юра Борисов).

Юрий Борисов ФОТО: Скриншот из видео

Юра Борисов играет русского парня, которого чаще и представляют на Западе - маргинального, туповатого, лысого, пьющего водку, курящего в купе и т.д.

Окончательный список номинантов на "Оскар" американские академики объявят 8 февраля. Церемония награждения победителей состоится 27 марта 2022 года.