Иисус Христос родился не 25 декабря (и даже не 7 января)

Исследователи считают, что Римская католическая церковь выбрала датой рождения Христа 25 декабря, так как эта дата связана с зимним солнцестоянием и сатурналиями - римским праздником в честь бога Сатурна. Возможно, это был обман церкви, поставить день рождения Иисуса Христа в эту дату, так как в это время проходили и другие традиционные праздники язычников, написано в издании Live Science.

Правда в том, что, когда именно родился Иисус Христос, не знает никто.

Некоторые исследователи считают, что Иисус родился между 6 и 4 годами до нашей эры. Эти расчеты основаны на историях Библии о короле Ироде. Чтобы убить Иисуса, он приказал в окрестностях Вифлеема убить всех младенцев мужского пола моложе двух лет. Это произошло незадолго до смерти самого Ирода - в год, который еще не определен. Некоторые исследователи считают, что он умер в 4 году до нашей эры.

Жизнь Иисуса ФОТО: Wikimedia Commons

Правда, многие историки ставят под сомнение год смерти Хедрода, и говорят, что совершенная Иродом бойня - это просто легенда, потому что не существует никаких доказательств, свидетельствующих о противоположном.

Другие исследователи связывают день рождения Иисуса Христа со "Звездой Вифлеема", которая, как известно по Библии, была знаком того, что Иисус родился. Появление этой звезды на самом деле было реальным астрономическим событием. Например, астроном Колин Хамфри считает, что знаменитая звезда на самом деле была медленной кометой, которую китайские древние астрономы наблюдали за 5 лет до нашей эры.

В картине Джотто ди Бондоне Вифлеемская звезда изображается как комета. ФОТО: Wikimedia Commons

Месяц, в котором родился Иисус, является основой многих дискуссий. Одна теория состоит в том, что "Звезда Вифлеема" была сближением Венеры и Юпитера, которая показалась в небе как яркая точка света. Это редкое событие, которое произошло во 2 году до нашей эры. Другая возможность заключается в том, что звезда была сближением Сатурна и Юпитера, состоявшегося в 7 году до нашей эры.