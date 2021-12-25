"Ирония судьбы" от Netflix: кто играет культовых персонажей?
Американский стриминговый сервис Netflix снял собственную версию фильма. Он выйдет на платформе 31 декабря. Называться комедийная лента будет "О судьбе" (About Fate).
Американский стриминговый сервис Netflix снял собственную версию фильма. Он выйдет на платформе 31 декабря. Называться комедийная лента будет "О судьбе" (About Fate).
Режиссером комедии стал российский режиссер Марюс Вайсберг (франшиза "Любовь в большом городе"). В титрах он указан под настоящей фамилией - Марюс Бальчунас.
Женю Лукашина в американской версии сыграет актер Томас Манн. Герою Андрея Мягкова, которому в культовой комедии Рязанова было 40 лет, а американскому артисту всего 30.
Томас Манн
Роль Гали в американской версии досталась 21-летней актрисе Бритт Робертсон ("Под куполом", "Земля будущего").
Бритт Робертсон
Надя Шевелева в американской ленте носит имя Марго Хейес. Ее сыграет 30-летняя актриса Эмма Робертс ("Американская история ужасов", "Мы - Миллеры"). Говорят, что она чем-то похожа на Барбару Брыльску.
Эмма Робертс
Американский Ипполит носит имя Кип Прескотт. Его сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан ("Мортал Комбат"). В советской версии фильма Юрия Яковлева было 47 лет, а Тан на 13 лет моложе.