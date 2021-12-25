"Ирония судьбы" от Netflix: кто играет культовых персонажей?

Режиссером комедии стал российский режиссер Марюс Вайсберг (франшиза "Любовь в большом городе"). В титрах он указан под настоящей фамилией - Марюс Бальчунас.

Женю Лукашина в американской версии сыграет актер Томас Манн. Герою Андрея Мягкова, которому в культовой комедии Рязанова было 40 лет, а американскому артисту всего 30.

Андрей Мягков и Ольга Науменко ФОТО: http://showbiz-life.ru

Томас Манн

Роль Гали в американской версии досталась 21-летней актрисе Бритт Робертсон ("Под куполом", "Земля будущего").

Бритт Робертсон

Надя Шевелева в американской ленте носит имя Марго Хейес. Ее сыграет 30-летняя актриса Эмма Робертс ("Американская история ужасов", "Мы - Миллеры"). Говорят, что она чем-то похожа на Барбару Брыльску.

Барбара Брыльска в роли Нади Шевелевой ФОТО: скриншот видео

Эмма Робертс

Американский Ипполит носит имя Кип Прескотт. Его сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан ("Мортал Комбат"). В советской версии фильма Юрия Яковлева было 47 лет, а Тан на 13 лет моложе.