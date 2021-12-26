"Чувствую - сяду": Баста о преследовании рэперов в РФ

Василий напомнил, что его и Оксимирона не посчитали нарушителями закона, но что касается текстов его второго проекта - Наггано, то здесь у правоохранителей могут появиться вопросы.

"Я узнал об этом в прессе. И я огорчился, что творчество Наггано обделили. Я с иронией к этому отношусь. Просто ветер такой сейчас. У всех находят, проверяют, дают оценку правовую", - заметил Баста.

Он вспомнил, что у него уже были проверки в офисе. Баста указал, что на него ранее уже писали заявления. Тогда про него говорили: "Поделом ему".

"Придется сесть, пострадать. Это музыка, за которую придется отвечать... Хотя я с сомнением отношусь, что Моргенштерну предложили сотрудничать... Это такая пиар-история. Я думаю, что если предлагают сотрудничать, то суть в том, чтобы никто не узнал, а придать этому такой диссидентский оттенок", - размышляет рэпер.

Вакуленко удивлен, что кто-то в стране не знает, что Баста и Наггано - это один и тот же человек: "Ради интереса я послушал первый альбом Наггано... Чувствую - сяду... Или в больничку, в дурочку прилягу".

Василий отметил, что здесь рассматривают художественные произведения. Тогда стоит запретить всю классику. Аналогичное происходило когда-то из-за использования на концертах мата. Был издан закон. После каждого концерта Баста платил штрафы.

"Это просто законы, которые вступают в силу. Их просто пробуют, обкатывают. Надо относиться спокойно. Я знаю, что у меня найдут все, что нужно", - заявил он.

В завершение Баста с улыбкой заявил, что он раскаивается и встал на путь исправления.