Сжечь или утопить: как Депп шутил про убийство Херд

"Давай сожжем Эмбер!" - шутил Депп.

"Не думаю, что ее стоит сжигать. Она ведь не ведьма. К тому же хорошенькая. Может, утопим? Что думаешь?" - отвечал Беттани.

"Давай сначала утопим, а потом сожжем!" - предлагал Джонни.

Компрометирующую переписку зачитали в суде во время очередного слушания по делу о разводе Деппа и Херд. Сейчас актер пытается доказать: это не угрозы, а всего лишь черный юмор.

Как указывают СМИ, теперь Деппу будет сложнее доказать, что бывшую жену он не избивал.