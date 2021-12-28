Сжечь или утопить: как Депп шутил про убийство Херд
58-летний американский актер Джонни Депп в 2013 году обсуждал в личной переписке с актером Полом Беттани, как лучше избавиться от бывшей жены - сжечь ее или утопить. Об этом пишет Daily Mail.
58-летний американский актер Джонни Депп в 2013 году обсуждал в личной переписке с актером Полом Беттани, как лучше избавиться от бывшей жены - сжечь ее или утопить. Об этом пишет Daily Mail.
"Давай сожжем Эмбер!" - шутил Депп.
"Не думаю, что ее стоит сжигать. Она ведь не ведьма. К тому же хорошенькая. Может, утопим? Что думаешь?" - отвечал Беттани.
"Давай сначала утопим, а потом сожжем!" - предлагал Джонни.
Компрометирующую переписку зачитали в суде во время очередного слушания по делу о разводе Деппа и Херд. Сейчас актер пытается доказать: это не угрозы, а всего лишь черный юмор.
Как указывают СМИ, теперь Деппу будет сложнее доказать, что бывшую жену он не избивал.
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд после развода выясняют отношения в суде уже почти 5 лет. Все это время Херд обвиняет актера в побоях. В свою очередь, Депп пытается доказать, что в токсичных отношениях жертвой был он. Судебные тяжбы отразились на карьере звезды "Пиратов Карибского моря" - в продолжении картины "Фантастические твари" его в роли Грин-де-Вальда заменил датский актер Мадс Миккельсен.