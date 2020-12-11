В Голливуде рассказали о "внутренних демонах" Джонни Деппа

Оказывается, все больше компаний не хотят сотрудничать с Деппом. Отмечается, что как типичный представитель Голливуда он не терпит отказов.

Lenta.ru цитирует руководителя студии, который сотрудничал с актером: "Внутренние демоны давно проникли в его профессиональную жизнь, сделав его огромной обузой для продюсеров".

Упоминалось о частых опозданиях Деппа и ошибках, которые дорого обходятся компаниям. Другой руководитель отметил, что с Джонни невозможно иметь дело, так как "он радиоактивен".

Ходят слухи, что ранее актер не хотел учить свои реплики и просил, чтобы ему их подсказывали через наушники. Депп также требовал двух личных помощников.

Таблоид пишет, что в Австралии, когда шла работа над лентой "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", актер употребил восемь таблеток экстази. Съемки были остановлены на две недели.