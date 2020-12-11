В Голливуде рассказали о "внутренних демонах" Джонни Деппа

На киностудиях в Голливуде рассказали о "внутренних демонах" знаменитого актера Джонни Деппа. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Оказывается, все больше компаний не хотят сотрудничать с Деппом. Отмечается, что как типичный представитель Голливуда он не терпит отказов.
Lenta.ru цитирует руководителя студии, который сотрудничал с актером: "Внутренние демоны давно проникли в его профессиональную жизнь, сделав его огромной обузой для продюсеров".
Упоминалось о частых опозданиях Деппа и ошибках, которые дорого обходятся компаниям. Другой руководитель отметил, что с Джонни невозможно иметь дело, так как "он радиоактивен".
Ходят слухи, что ранее актер не хотел учить свои реплики и просил, чтобы ему их подсказывали через наушники. Депп также требовал двух личных помощников.
Таблоид пишет, что в Австралии, когда шла работа над лентой "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", актер употребил восемь таблеток экстази. Съемки были остановлены на две недели.
Напомним, в ноябре Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы "Фантастические твари". Студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Незадолго до ухода из проекта актер проиграл дело против таблоида The Sun.