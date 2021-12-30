Экономика Латвии: на какой город приходится львиная доля ВВП?

CSP провело расчеты регионального ВВП за 2019 год, а также проверило данные за период с 2000 по 2018 год с учетом сведений из опубликованного 30 сентября этого года аудита национального ВВП и добавленной стоимости.

В текущих ценах ВВП Латвии в 2019 году составил 30,6 млрд евро, из которых 52,8% (16,2 млрд евро) пришлось на Ригу.

Далее следуют:

Курземе с 9,3% (2,9 млрд евро), Земгале с 7,7% (2,4 млрд евро), Латгале и Видземе с 6,6% (2 млрд евро) каждая.

CSP отмечает: с учетом того, что различаются как размер регионов, так и степень их населенности, уместно сравнивать статистические регионы с точки зрения их производительности или ВВП на душу населения.

Хотя доли Латгальского и Видземского регионов в общей экономике равны, производительность в Видземе на 38,9% превышает производительность в Латгале.

Самый высокий ВВП на душу населения в Риге - 25 800 евро, а самый низкий - в Латгальском регионе, где он составляет 7 900 евро.

Таким образом, производительность труда в Риге в 3,3 раза выше, чем в Латгале.

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году наиболее значительно увеличился ВВП в Земгальском регионе - на 16,7%, или 337,4 млн евро, а в окрестностях Риги - на 16,4%, или 726 млн евро.

В связи с увеличением ВВП в других регионах, а также снижением ВВП в Риге в 2019 году по сравнению с 2018 годом доля Риги в общей экономике Латвии снизилась на 3,5 процентных пункта.