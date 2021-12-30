Галерея ⟩ В последний путь проводили Олега Андреева - солиста группы Opus pro
В четверг, 30 декабря, в Рижском крематории состоялось прощание с певцом популярной хард-рок-группы Opus pro Алексом (Олегом) Андреевым.
В четверг, 30 декабря, в Рижском крематории состоялось прощание с певцом популярной хард-рок-группы Opus pro Алексом (Олегом) Андреевым.
Алекс (Олег) Андреев скончался 27 декабря в возрасте 59 лет.
Галерея: Прощание с Алексом Андреевым
Алекс был соавтором песен Tu un es, Rozā lietus, Dzimene, Pēdējā pietura, Čempions, у него было две дочери - Айя и Лаура.
Музыкант родился 10 октября 1962 года в Даугавпилсе. Алекс был в ядре группы Opus pro с 1986 года вместе с гитаристом и автором песен Харийсом Зариньшем. Opus pro была одной из самых популярных латвийских групп 80-х и 90-х годов. В начале 90-х годов он также работал в США, в составе латвийской группы Riga. В 2011 году после длительного перерыва он вернулся на сцену, затем активно сотрудничал с Зариньшем, дочерью Айей и выступал в составе Opus pro.