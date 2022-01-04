Шаг за шагом: жареная картошка в стиле Lido

Как рассказала порталу Receptes.lv его читательница Наталия Новикова, в результате эксперимента ей удалось расшифровать хитрости мастеров Lido.

Приводим советы Наталии по приготовлению превосходной жареной картошки:

1. Очистите картофель, нарежьте ровной соломкой. В большом количестве воды промойте картофель, чтобы отделить крахмал.

2. Выложите картофель на полотенце, чтобы вода стекла и картошка полностью высохла.

3. Наливаем в сковороду масло, чтобы поверхность была полностью в нем. Желательно выбрать масло, предназначенное для жарки при высокой температуре - например, рафинированное рапсовое масло.

4. На разогретое масло выкладываем картофельную соломку и жарим, пока нижняя часть не станет коричневатой. Крышкой закрывать не надо, и не следует в это время перемешивать картофель. Важно, чтобы картофеля не было слишком много, чтобы было легче мешать и соломка стала более хрустящей.

5. Переворачиваем картофель на вторую сторону и жарим практически до готовности. Не перемешиваем! Примерно за 5 минут до конца добавляем мелко нарезанный лук, перемешиваем, посыпаем солью и перцем. Никаких других специй не нужно!