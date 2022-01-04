Возлюбленная Олега Андреева о последних днях музыканта: "Он что-то чувствовал"

"Ничто не свидетельствовало о проблемах со здоровьем... И все же - это может случиться с каждым из нас", - говорит Гринберга.
"Возможно, он что-то чувствовал, но в последнее время часто говорил спасибо. Особенно в рождественский вечер он поблагодарил меня за многие вещи, которые я сделала. [...].
Он неоднократно подчеркивал, что очень счастлив", - вспоминает Агита.
Она рассказала, что на следующий день Олег гостил у детей и внуков, где они, по словам Айи Андреевой, "отпраздновали самое лучшее Рождество на свете, прямо как в детстве".
Ночью, когда его сердце остановилось, Алекс отправился навестить друзей. В их доме он уснул и больше не проснулся. О произошедшем Агита узнала, когда была на работе.
Олег и Агита знакомы с конца 80-х, но сблизились семь лет назад.
Фото: Родные и близкие прощаются с солистом Opus Pro Олегом Андреевым
Алекс был соавтором песен Tu un es, Rozā lietus, Dzimene, Pēdējā pietura, Čempions. Он отец двоих дочерей - Айи и Лауры.
Музыкант родился 10 октября 1962 года в Даугавпилсе. В составе группы Opus Pro он был с 1986 года вместе с гитаристом и автором песен Харийсом Зариньшем. Opus Pro была одной из самых популярных латвийских групп 80-х и 90-х годов. В начале 90-х Андреев также работал в США в составе латвийской группы Riga. В 2011 году после длительного перерыва он вернулся на сцену, затем активно сотрудничал с Зариньшем, дочерью Айей и выступал в составе Opus Pro.