Братья Богдановы умерли от коронавируса - ни один из них не был привит

В интервью британской газете Daily Mail друг братьев Люк Ферри заявил, что он "пятьдесят раз" просил их сделать прививку, но те каждый раз отказывались.

При этом, по словам Ферри, Богдановы не были антипрививочниками, просто считали, что лично им вакцинация не нужна.

"Я говорил Гришке, что это безумие. Но они были очень спортивными, ни грамма жира, и считали, что вакцина опаснее, чем вирус", - говорит Люк Ферри.

Также, по словам Ферри, Игорь умер, так и не узнав о смерти своего брата. Когда из жизни ушел Григорий, Игорь уже был в коме.