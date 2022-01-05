Братья Богдановы умерли от коронавируса - ни один из них не был привит
Как сообщает русская служба BBC со ссылкой на близкого друга братьев, ни Григорий, ни Игорь Богдановы не были вакцинированы от Covid-19 и умерли от коронавируса.
Как сообщает русская служба BBC со ссылкой на близкого друга братьев, ни Григорий, ни Игорь Богдановы не были вакцинированы от Covid-19 и умерли от коронавируса.
В интервью британской газете Daily Mail друг братьев Люк Ферри заявил, что он "пятьдесят раз" просил их сделать прививку, но те каждый раз отказывались.
При этом, по словам Ферри, Богдановы не были антипрививочниками, просто считали, что лично им вакцинация не нужна.
"Я говорил Гришке, что это безумие. Но они были очень спортивными, ни грамма жира, и считали, что вакцина опаснее, чем вирус", - говорит Люк Ферри.
Также, по словам Ферри, Игорь умер, так и не узнав о смерти своего брата. Когда из жизни ушел Григорий, Игорь уже был в коме.
Напомним, братья Богдановы родились во Франции в 1949 году в семье русского художника. Они вели научно-популярные программы на телевидении. Близнецы стали популярны из-за пластических операций, благодаря которым скорректировали скулы, подбородок и губы. Оба умерли в возрасте 72 лет: Григорий - 28 декабря, Игорь - 3 января.