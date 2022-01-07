Пт, 7.01.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

О зоне низких эмиссий, взбесившей рижан. Разбираемся в ситуации

ФОТО: Кадр из видео

"Теперь Латвия и правда станет страной, где платят налоги за воздух", "Лучше бы исследовали влияние неочищенных улиц на здоровье людей - сколько человек ноги переломали", "Со столбиками разобрались, теперь за машины взялись" - это лишь вершина айсберга того, что творится в социальных сетях после анонса Рижской думы о введении "зон низких эмиссий" в столице. В эфире "Кто вам платит?" разбирались в новой инициативе столичного самоуправления.

Рижская дума озаботилась загрязненным воздухом в столице. Сейчас закладывается фундамент того, как именно решать этот вопрос экологии. Ближайшие 18 месяцев по заказу Рижской думы выигравшая тендер аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) будет исследовать возможные варианты, опираясь на опыт других городов, в которых уже успешно введены "зоны низких эмиссий". В Европе таких около 250, и Рига хочет пополнить их список. Самое главное - конкретных решений о введении платы за въезд в центр Риги или ограничений для конкретного транспорта на данный момент нет. Чиновники обещают принять во внимание мнение рижан, а окончательное решение на основании трех сценариев будут принимать депутаты нынешнего созыва Рижской думы только после того, как закончится исследование. То есть - через полтора года. 

"Все заявления - лишь предположения"

Проект "зоны низких эмиссий" в Риге сейчас в самом зародыше, 5 января прошло лишь первое публичное собрание, на котором представители Департамента городского развития Рижской думы в общих чертах обрисовали дальнейшие действия. Сейчас первоочередная задача - исследование. 

"Мы собираемся идти уверенным, прагматичным шагом, не только исходя из опыта других городов, но и учитывая ситуацию в Риге, к тому, чтобы сделать город более дружелюбным с точки зрения экологии, общественного транспорта и безопасности", - заявил Михаил Потихонин, руководитель проектов в области транспортного планирования в Департаменте городского развития Рижской думы. ​

Говоря о заявлениях вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса об ограничении на въезд в центр автомобилей с определенным объемом двигателя и председателя Комитета городского развития Инесе Андерсоне о плате за въезд в часы пик, представитель "проекта зон низких эмиссий" подчеркнул, что это лишь предположения, а не конкретные решения, которые будут приняты в 2023 году и внедрены к 2027 году.

"Мы сейчас на стадии исследования, с 22 ноября подписан договор с компанией PwC, которая занимается исследованием. Только после этого можно будет смело заявлять, что зона низких эмиссий будет подразумевать те или иные действия", - пояснил Потихонин.

Чиновники обещают прислушаться к мнению рижан и призывают оставлять свои комментарии в специально созданном разделе на страничке Департамента городского развития Рижской думы (тут). Помимо этого запланированы и значимые общественные обсуждения с подключением в том числе таких общественных организаций, как Pilsēta cilvēkiem, общество Drošas ielas, Ассоциация мобильности, сообщество автоводителей и т. д. Как минимум в роли наблюдателя участвует и Министерство окружающей среды и регионального развития, от которого исходила инициатива о введении зон низких эмиссий в Риге к 2027 году.

По итогам исследования нанятые эксперты должны подготовить три сценария введения таких зон. "Каждый сценарий будет проанализирован с разных сторон, у каждого будет cost-benefit analysis (анализ "затраты - выгоды". - Прим. ред.), и все три будут обсуждаться с жителями", - пояснила Эвелина Будиловича, руководитель отдела планирования развития Управления мобильности Департамента городского развития Рижской думы. В свою очередь уже после дискуссий всех участвующих сторон решение должны будут принять депутаты Рижской думы нынешнего созыва.

Курс на климатическую нейтральность 

Почему сейчас так озаботились воздухом? По признанию Будиловичи, проблема качества воздуха для Риги не новая. Более того, в период с 2010 по 2014 год столица даже получила штраф за плохое качество воздуха в размере более двух миллионов евро. "Мы долго шли к этому проекту. Не скажу, что мы вынуждены вводить зоны низких эмиссий, но сейчас идет такая тенденция, особенно с европейского уровня и государственного, и Рига занялась этим проектом", - рассказала представитель Департамента городского развития Рижской думы.

При этом столичный департамент отвечает только за одну конкретную часть большого курса на климатическую нейтральность в столице. Транспорт - лишь один из факторов загрязнения воздуха наряду с промышленным производством и отоплением. По словам Будиловичи, изменения будут и в других отраслях: "Это комплексный подход, разработан документ The Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), в котором учтены все сферы. В Риге есть и Рижское агентство энергетики, которое также занимается этими моментами. Вопрос решается комплексно, есть рабочая группа, куда включены все департаменты Рижской думы и все заинтересованные стороны".

"Конечный результат - непонятен"

Менее оптимистичен оппозиционный депутат Рижской думы Вадим Фальков ("Согласие"), много лет работающий в Комитете по делам сообщения и транспорта. Он указал, что даже первое открывающее проект общественное мероприятие очень странно закончилось отсутствием модератора в заключительной его части: "Понимаете, вся эта энергия - каждый выполнил свое дело, и эфир остался неуправляемым".

Фальков не понимает, что предполагают делать "все эти рабочие группы" 18 месяцев, если прозвучало, что в 250 городах уже существуют такие зоны:

"Вопрос - почему в Риге сначала предусмотрено длинное, долгое, 18-месячное исследование вместо того, чтобы обобщить то, что в этих городах уже есть?".

Изумляет оппозиционного депутата и упоминание Стокгольма в качестве примера города, справившегося с загрязнением воздуха: "В Стокгольме семь линий метро и подземные автомобильные туннели под центром города. Красивый пример, но через Двину у нас четыре автомобильных моста и ни одного туннеля в центре, и метро тоже нет. Центр города такой, какой он есть - в него ведут Брасовский, Воздушный, Земитанский и Деглавский мосты, других нет, и улиц, через которые проехать центр, только четыре: Валдемара, Бривибас, Чака и Авоту. Все. Вот это - что Рига. Мы можем примерять Стокгольм, Осло, но в Риге вот это".

По словам Фалькова, за долгие годы работы в журналистике он таких планов "понасмотрелся", но ни один их них не был ни логически проработан, ни завершен. Требования к одному только общественному транспорту менялись шесть раз, причем только в отношении низкого пола: "Сначала было, что низкий пол должен быть у всех через несколько лет. Когда Рига умудрилась эти требования выполнить, все автобусы и троллейбусы оказались низкопольными, эти требования отменили, их больше нет. И еще за то, что Рига обновила весь уличный транспорт, кроме трамваев, столицу оштрафовали, так как у Rīgas satiksme большие долги за покупку низкопольного транспорта".

В качестве несуразного примера из недавней практики Фальков привел правила о новом пути следования грузового транспорта: "29 декабря Рижская дума приняла план по улучшению качества воздуха и включила туда то, что грузовые автомобили, которые сейчас едут напрямую по улице Августа Деглава и выезжают на Лубановский круг и дальше на Тинужское шоссе, вместо того, чтобы просто прямо ехать, последние полтора километра должны будут совершать левый поворот на улицу Улброкас, то есть все фуры с трехосными прицепами совершают левый поворот, стирают резину, едут по улице Улброкас, совершают правый поворот на достаточно оживленную улицу Бикерниеку, потом поворачивают направо на улицу Юглас, которая местами пока еще однополосная, выезжают на тот же самый Лубановский круг и поворачивают на Тинужское шоссе.

То есть проехали они пять километров вместо полутора - в три раза больше. Спрашивается, где улучшение воздуха?

Ответ чиновников: "В том месте, где грузовики ехать не будут, там воздух улучшится". Так они правы. Но там, где грузовики ездить будут? Он ухудшится".

В заключениt депутат привел пример конкретных решений из своего прошлого: "На улице Бривибас в мое время мне удалось выброс всех этих вредных веществ от дизельных двигателей уменьшить на три тонны в год путем того, что с Юглы в Зиепниеккалнс стал ходить не автобус, а троллейбус. После замены 20 автобусов на 22 троллейбуса выбросы уменьшились на 3,5 тонны в год". Сейчас же, по словам политика, конечный результат ему совершенно непонятен: "Какая сегодня цифра этой чистоты воздуха и какой мы хотим добиться? И тогда давайте смотреть, что и куда мы меняем".

Видео: Полный выпуск "Кто вам платит?"

​В эфире прозвучало:

  • 00:00 Платный въезд в Ригу - погружаемся в контекст, что это за инициатива;
  • 11:40 "Все заявления - лишь предположения, решения будут к 2023-му". Комментарий Рижской думы о платном въезде и не только;
  • 21:38 Спросят ли мнения рижан? Где можно высказаться?
  • 24:42 Результат исследования - это три сценария, из которых будут выбирать депутаты Рижской думы;
  • 31:56 "Конечный результат непонятен". Критика со стороны депутата РД Вадима Фалькова;
  • 46:07 Итоги эфира. От частного к общему - эмоциональное выступление Вадима Радионова.

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