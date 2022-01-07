О зоне низких эмиссий, взбесившей рижан. Разбираемся в ситуации

Менее оптимистичен оппозиционный депутат Рижской думы Вадим Фальков ("Согласие"), много лет работающий в Комитете по делам сообщения и транспорта. Он указал, что даже первое открывающее проект общественное мероприятие очень странно закончилось отсутствием модератора в заключительной его части: "Понимаете, вся эта энергия - каждый выполнил свое дело, и эфир остался неуправляемым".

Фальков не понимает, что предполагают делать "все эти рабочие группы" 18 месяцев, если прозвучало, что в 250 городах уже существуют такие зоны:

"Вопрос - почему в Риге сначала предусмотрено длинное, долгое, 18-месячное исследование вместо того, чтобы обобщить то, что в этих городах уже есть?".

Изумляет оппозиционного депутата и упоминание Стокгольма в качестве примера города, справившегося с загрязнением воздуха: "В Стокгольме семь линий метро и подземные автомобильные туннели под центром города. Красивый пример, но через Двину у нас четыре автомобильных моста и ни одного туннеля в центре, и метро тоже нет. Центр города такой, какой он есть - в него ведут Брасовский, Воздушный, Земитанский и Деглавский мосты, других нет, и улиц, через которые проехать центр, только четыре: Валдемара, Бривибас, Чака и Авоту. Все. Вот это - что Рига. Мы можем примерять Стокгольм, Осло, но в Риге вот это".

По словам Фалькова, за долгие годы работы в журналистике он таких планов "понасмотрелся", но ни один их них не был ни логически проработан, ни завершен. Требования к одному только общественному транспорту менялись шесть раз, причем только в отношении низкого пола: "Сначала было, что низкий пол должен быть у всех через несколько лет. Когда Рига умудрилась эти требования выполнить, все автобусы и троллейбусы оказались низкопольными, эти требования отменили, их больше нет. И еще за то, что Рига обновила весь уличный транспорт, кроме трамваев, столицу оштрафовали, так как у Rīgas satiksme большие долги за покупку низкопольного транспорта".

В качестве несуразного примера из недавней практики Фальков привел правила о новом пути следования грузового транспорта: "29 декабря Рижская дума приняла план по улучшению качества воздуха и включила туда то, что грузовые автомобили, которые сейчас едут напрямую по улице Августа Деглава и выезжают на Лубановский круг и дальше на Тинужское шоссе, вместо того, чтобы просто прямо ехать, последние полтора километра должны будут совершать левый поворот на улицу Улброкас, то есть все фуры с трехосными прицепами совершают левый поворот, стирают резину, едут по улице Улброкас, совершают правый поворот на достаточно оживленную улицу Бикерниеку, потом поворачивают направо на улицу Юглас, которая местами пока еще однополосная, выезжают на тот же самый Лубановский круг и поворачивают на Тинужское шоссе.

То есть проехали они пять километров вместо полутора - в три раза больше. Спрашивается, где улучшение воздуха?

Ответ чиновников: "В том месте, где грузовики ехать не будут, там воздух улучшится". Так они правы. Но там, где грузовики ездить будут? Он ухудшится".

В заключениt депутат привел пример конкретных решений из своего прошлого: "На улице Бривибас в мое время мне удалось выброс всех этих вредных веществ от дизельных двигателей уменьшить на три тонны в год путем того, что с Юглы в Зиепниеккалнс стал ходить не автобус, а троллейбус. После замены 20 автобусов на 22 троллейбуса выбросы уменьшились на 3,5 тонны в год". Сейчас же, по словам политика, конечный результат ему совершенно непонятен: "Какая сегодня цифра этой чистоты воздуха и какой мы хотим добиться? И тогда давайте смотреть, что и куда мы меняем".

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