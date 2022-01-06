Сцену с Крисом Нотом вырезали из продолжения "Секса в большом городе"

Напомним, в сериалае актер играет "мужчину мечты" - Мистера Бига. Последний эпизод должен выйти на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля 2022 года. Как уточнил автор статьи, эпизод содержал сцену с участием Нота, персонаж которого погиб в начале сериала.

Напомним, в начале декабря стартовала долгожданная премьера "И просто так…" - продолжения культового сериала "Секс в большом городе". После выхода нескольких серий в СМИ издание The Hollywood Reporter опубликовало рассказ двух женщин, которые обвинили Криса Нота в сексуальном насилии в 2004 и 2015 годах. Позже еще одна женщина обвинила актера в сексуальном насилии. Крис Нот опровергает обвинения и говорит, что все встречи проходили по обоюдному согласию.