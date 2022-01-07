Порядок применения ПНН к лицам, ведущим хозяйственную деятельность, не соответствует Конституции

КС постановил, что части 3.1 и 6.1 ст. 11 закона "О подоходном налоге с населения" не соответствуют ст. 105 Конституции. Постановление КС обжалованию не подлежит.

С заявлением в КС обратился госуполномоченный по правам человека Юрис Янсонс, который, получая на протяжении нескольких лет жалобы на расчет облагаемого дохода, полученного в результате хозяйственной деятельности, констатировал, что части 3.1 и 6.1 ст. 11 закона "О подоходном налоге с населения" не соответствуют ст. 105 Конституции. Данная статья гласит, что каждый имеет право на собственность и собственность нельзя использовать вопреки интересам общества. Также 105-я статья определяет, что право на собственность может быть ограничено только в соответствии с законом, а принудительное отчуждение собственности для нужд общества допустимо только в исключительных случаях на основании отдельного закона за справедливое возмещение.

Как пояснили в Бюро омбудсмена, до 1 января 2018 года, то есть до налоговой реформы, закон "О подоходном налоге с населения" предусматривал принцип, согласно которому занимающиеся хозяйственной деятельностью лица, которые являются плательщиками ПНН, должны платить налог с дохода или прибыли, которые возникли как разница между доходом и всеми установленными законом разрешенными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.

С 1 января 2018 года этот порядок изменился. Если ранее у ведущих хозяйственную деятельность лиц расходы были равны полученному доходу или больше полученного дохода, налог не взимался. В настоящее время закон предусматривает, что его должны платить и те ведущие хозяйственную деятельность лица, которые по определенным причинам не в состоянии работать с прибылью.

Как указал омбудсмен, единственной причиной, почему были введены такие правила, является политическое соглашение, в результате которого на плательщиков ПНН, которые ведут хозяйственную деятельности, возложено большее налоговое бремя, что тем самым обеспечивает покрытие сокращения поступлений в госбюджет, которое возникло в результате реализации других целей налоговой реформы.

"Считаю, что политическое соглашение с целью компенсировать недополучение других поступлений в госбюджет в результате налоговой реформы не является достаточным и объективным оправданием для создания такого налогового бремени.

Следовательно, законодатель необоснованно ограничил право на собственность плательщиков ПНН, которые ведут хозяйственную деятельность", - заявил Янсонс.

С учетом того, что законодательный орган не отреагировал на призыв омбудсмена усовершенствовать упомянутый порядок, дело было передано в КС.

Минфин подготовит поправки к закону о порядке расчета и уплаты ПНН лицами, ведущими хозяйственную деятельность

Министерство финансов подготовит изменения в нормативную базу в соответствии с решением Конституционного суда (КС) о порядке расчета и уплаты подоходного налога с населения (ПНН) лицами, ведущими хозяйственную деятельность.

По мнению Минфина, действующий порядок расчета ПНН был необходим, его также поддержали Кабинет министров и Сейм, но КС решил иначе.