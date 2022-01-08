Сб, 8.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

Видео ⟩ Седокова о том, что поняла в Риге: "Мы не такие уж и разные"

Янис Тимма и Анна Седокова ФОТО: Кадр из видео

Популярная певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма выпустили семейное кулинарное шоу "Не учите меня готовить!". Первыми гостями стали Артик (Артем Умрихин) и его супруга Рамина. 

Помогали родителям дети: сын Анны - Гектор и сын Рамины и Артема - Итан. 

"У нас одна половина - пары из Украины, а вторая половина - из Латвии", - сказала Анна в начале выпуска. 

Дело в том, что супруга Артика Рамина, как и Янис из Латвии. А потому Анна и Артик поздоровались на украинском языке, а Янис и Рамина сказали друг другу "Labvakar". 

Готовили пары пряничный домик из имбирного печения. Янис и Рамина сказали, что это называется "пипаркукас". 

"Я поняла, что мы не такие уж и разные, когда приехала в Ригу и попробовала пирожки с салом... Даже в Украине нет пирожков с салом", - заметила Анна. 

Рамина и Янис тут же добавили, что это "ar speķi" (со шпеком). 

После семьи вместе с детьми принялись делать тесто для пипаркукас. 

Анна вспомнила, как однажды к ним собиралась приехать сестра Яниса. Он попросил ее привезти имбирное печенье (пипаркукас). 

"Я впервые увидела Яниса, который ест сладкое. Это единственная сладость, которую он любит с детства", - рассказала Седокова. 

Она отметила, что дома много коробок с пипаркукас. Тимма подчеркнул, что когда приходит Новый год и Рождество, то оно же не может быть без пипаркукас. С ним согласилась Рамина, ведь - это традиция. 

Видео: первый выпуск кулинарного шоу Седоковой и Тиммы "Не учите меня готовить!"


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