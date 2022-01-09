В семье Меладзе драка, а Пугачевой никогда не нравился Киркоров?

Алле Пугачевой никогда не нравился Филипп Киркоров?

Напомним, в марте 1994 года Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, но в 2005 году звездный союз распался. Этот брак оброс многочисленными слухами и историями.

Алла Борисовна не любит вспоминать о том периоде. Король российской эстрады Филипп Киркоров же после развода еще долгое время исполнял лирические песни о разбитом сердце и неразделенной любви. Он охотно обсуждал свою историю любви в СМИ и на всевозможных телепрограммах. Артист по сей день сохранил трепетное отношение к Примадонне.

Алла Пугачева ФОТО: скриншот видео с YouTube

Недавно писатель Федор Раззаков, который якобы "много лет изучал жизнь" Максима Галкина, опубликовал книгу "Максим Галкин. Узник замка Грязь". В ней он привел слова Пугачевой о Киркорове: "Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится".

Это мгновенно всколыхнуло желтую прессу. Несколько изданий выпустили статьи о том, что Примадонне никогда не нравился Киркоров, и стали строить предположения о том, что ее брак с артистом был фиктивным.

Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари" ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees

Ранее Киркоров в интервью журналу "ОК" говорил о разводе с Примадонной: "Казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. В голову лезли самые дурные мысли. В сейфе ноль, даже в холодильнике мышь повесилась".

Алла Пугачева и Максим Галкин пока никак не комментировали выход скандальной книги.

Впрочем, скорее всего, комментариев и не будет. Ведь, как ранее юморист отмечал в соцсетях, о Пугачевой часто публикуются всевозможные небылицы. К примеру, об экстренной операции или о личной нефтяной скважине, подаренной олигархом.

В семье Валерия Меладзе произошла драка?

Желтая пресса пишет, что концерт Валерия Меладзе в Дубае якобы закончился скандалом. Некоторые заголовки гласят, что это "могло даже положить конец отношениям артиста с Альбиной Джанабаевой". Об этом пишет Popcake.tv.

Оказывается, после выступления Валерия расцеловала восторженная поклонница. Впрочем, внимание и любовь к нему со стороны прекрасного пола - это совсем не новость. Стоит вспомнить, как проходили концерты артиста в Риге.

Галерея: Концерт Валерия Меладзе в Риге

После этих публикаций появились слухи, что это может обернуться семейной ссорой, дракой или даже расставанием!

Спустя пару дней Меладзе и Джанабаева опубликовали совместный видеоролик, чем подлили масла в огонь. Супруги предстали в необычных для себя образах. Сначала подписчикам показалось, что звезды с подбитыми глазами и ссадинами на лице, но потом фолловеры пригляделись и поняли, что это всего лишь грим.

"Альбинушка, мы что, опять всю ночь не спали?" - спрашивает Валерий. "Зубки, животик, ветер, полнолуние, снег…" - ответила ему жена.

"Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Рассказываем, сколько времени надо спать детям и взрослым и как улучшить сон", - написали они под видео.