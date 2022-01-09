Школам могут разрешить использовать запасы закупленных ранее масок

С таким предложением на заседании OVG выступило Министерство образования и науки.
Согласно информации в Электронной системе закупок, Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) в ноябре прошлого года подписал договоры с тремя разными поставщиками на закупку многоразовых масок для образовательных учреждений.
Договоры на закупку гигиенических масок для детей с 1-го по 5-й классы заключены с эстонской компанией Eurosec и ООО Solutions, а договоры на поставку гигиенических масок для подростков с 6-го по 12-й классы и получающих профессиональное образование заключены с ООО Eka Print, Eurosec и Solutions.
В настоящее время в открытом доступе находится только информация о договоренностях VALIC с Solutions. 387 920 масок на сумму 417 751 евро с учетом налога на добавленную стоимость (PVN) были приобретены для детей с 1-го по 5-й класс, а 558 464 маски на сумму 648 711 евро с PVN приобретены у компании Solutions для учащихся 6-12 классов и осваивающих программы профессионального образования.