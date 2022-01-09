Школам могут разрешить использовать запасы закупленных ранее масок

С таким предложением на заседании OVG выступило Министерство образования и науки.

Согласно информации в Электронной системе закупок, Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) в ноябре прошлого года подписал договоры с тремя разными поставщиками на закупку многоразовых масок для образовательных учреждений.

Договоры на закупку гигиенических масок для детей с 1-го по 5-й классы заключены с эстонской компанией Eurosec и ООО Solutions, а договоры на поставку гигиенических масок для подростков с 6-го по 12-й классы и получающих профессиональное образование заключены с ООО Eka Print, Eurosec и Solutions.