Леониду Куравлеву сделали операцию: он находится в тяжелом состоянии

"85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича", - поделился подробностями источник издания.

Уже сообщалось, что актер попал в больницу перед Рождеством. Звезду фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" забрали из пансионата для пожилых.

Сообщалось, что Леонид Куравлев находится в реанимации в тяжелом состоянии. При этом у него не Covid-19, актер сдавал тесты дважды: 6 и 9 января, оба результата - отрицательные.

Народного артиста РСФСР госпитализировали 5 января. Приехавшие за ним в один из московских пансионатов врачи диагностировали у актера температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89%.

Известно, что в последнее время Леонид Куравлев страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом он внезапно упал в обморок.