"Власть пса" - невнятный вестерн и профессиональное фиаско Камбербэтча. Как так вышло?

Но если околоэротическую остросюжетную мелодраму можно назвать "феминным" жанром, то в степи неовестерна нога режиссера-женщины ступает крайне редко, если не впервые. Все подобные фильмы - "Поезд на Юму", "Старикам тут не место", "Нефть", "Сукияки Вестерн Джанго" и прочие - хранят верность маскулинной режиссуре, порожденной классиками Пекинпой, Леоне, Фордом и другими титанами жанра.

Бенедикт Камбербэтч и Джесси Племонс в роли братьев Бербанк в фильме "Власть пса" ФОТО: SCANPIX

Чем не время перевернуть ситуацию с ног на голову? Притом сняв фильм на другом от США конце света - в Новой Зеландии, которая, как оказалось, очень убедительно изображает пустынно-каменистую Монтану.

Впрочем, не без гандикапа - писать музыку для "Власти пса" пригласили самого Джонни Гринвуда - соло-гитариста британской Radiohead, которого привел в кино Пол Томас Андерсон в том же вестерне-перевертыше "Нефть". Глубокие органоподобные мелодии во "Власти пса" то и дело напоминают саундтрек "Интерстеллара" и добавляют картине какой-то чисто американской ковбойской обреченности на фоне живописных степей и пастбищ.

Видео: Трейлер фильма "Власть пса"

К несчастью, даже столь впечатляющего вклада (добавьте выразительную работу оператора Эри Вегнер) не хватает, чтобы воспринимать фильм Кэмпион законченным произведением - он буквально валится с ног под собственным весом, не то что способен исполнить при этом полный изыска жанровый танец. Причиной тому - то ли излишняя склонность режиссера к затянутости, при этом уживающейся с недосказанностью (читать - невнятностью), и сюжетным полутонам, то ли слабый контроль над материалом.

Особенно же обидно за исполнителя главной роли - образ Фила, вероятно, стал главным профессиональным фиаско Камбербэтча - несомненно талантливого, но не универсального артиста. Линия вскрытия правды о токсичной маскулинности - полезный, важный и своевременный посыл, только вот как ни крути - тонкие черты бибисишного Шерлока и ироничного доктора Стрэнджа никак не вяжутся с нарочито неряшливой небритостью протагониста "Власти пса" (пусть по сюжету и выпускника Йеля). Ему бы акунинского Эраста Фандорина изображать - и то с большей охотой поверилось бы.

Слава богу, про остальных артистов такого не скажешь - в особенности про исполнителя роли "маменькиного сынка" Коди Смита-Макфи, совершившего небывалое перевоплощение. Кажется, о нем мы услышим еще не раз.

Коди Смит-Макфи в фильме "Власть пса" ФОТО: SCANPIX

Добавляет дегтя другая особенность истории: трагический сюжет не имеет оправданной привязки ни к эпохе позднего фронтира, ни к жанру вестерна - хочешь, переноси ее хоть в Древнюю Грецию, хоть в Советский Союз, хоть в современную Латвию. Индейцы, разбойники, золотоискатели, охотники за головами - никак нет, антивестерн Кэмпион рассказывает о совсем не вестернском конфликте.