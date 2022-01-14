"Власть пса" - невнятный вестерн и профессиональное фиаско Камбербэтча. Как так вышло?

"Золотой глобус" (в кулуарах эту премию до сих пор называют "репетицией "Оскара") за лучший драматический фильм в этом году получила "Власть пса" - ревизионистский вестерн новозеландки Джейн Кэмпион. Несмотря на звездный актерский состав, фильм в мире прошел довольно незаметно, а автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" объясняет, почему это кино все-таки лучше было оставить без столь почетной награды.
Оценка: ⭐⭐⭐
"Власть пса"/The Power of the Dog
США, 2021
Антивестерн
Режиссер: Джейн Кэмпион
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст, Коди Смит-Макфи, Джесси Племонс
США, 1925 год, закат эпохи ковбоев. Зажиточные владельцы ранчо, братья Фил (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж (Джесси Племонс), знакомятся со вдовой Роуз (Кирстен Данст) и ее женоподобным сыном Питером (Коди Смит-Макфи). Деланый мужлан Фил не упускает возможности подтрунить над нелепой парочкой, не замечая, как добродушный романтик Джордж начинает оказывать Роуз внимание. Симпатия выливается в скорый брак, и женщина с сыном переезжают на ранчо к братьям. Однако Фил твердо намерен рассорить молодую семью, используя для этого еще молодого Питера.
Вопреки "звездным" ожиданиям центральной знаменитостью "Власти пса" оказывается не исполнитель главной роли Камбербэтч, а режиссер Джейн Кэмпион. Ее картина "Пианино" 1992 года, в которой вокруг музыкального инструмента крутилась вся полная головокружительных интриг история (забавно, что и в новом фильме есть целая сюжетная линия с роялем), в свое время стала настоящей авторской сенсацией, получив главный приз в Каннах, несколько "Оскаров" и тот же "Золотой глобус".
Но если околоэротическую остросюжетную мелодраму можно назвать "феминным" жанром, то в степи неовестерна нога режиссера-женщины ступает крайне редко, если не впервые. Все подобные фильмы - "Поезд на Юму", "Старикам тут не место", "Нефть", "Сукияки Вестерн Джанго" и прочие - хранят верность маскулинной режиссуре, порожденной классиками Пекинпой, Леоне, Фордом и другими титанами жанра.
Чем не время перевернуть ситуацию с ног на голову? Притом сняв фильм на другом от США конце света - в Новой Зеландии, которая, как оказалось, очень убедительно изображает пустынно-каменистую Монтану.
Впрочем, не без гандикапа - писать музыку для "Власти пса" пригласили самого Джонни Гринвуда - соло-гитариста британской Radiohead, которого привел в кино Пол Томас Андерсон в том же вестерне-перевертыше "Нефть". Глубокие органоподобные мелодии во "Власти пса" то и дело напоминают саундтрек "Интерстеллара" и добавляют картине какой-то чисто американской ковбойской обреченности на фоне живописных степей и пастбищ.
Видео: Трейлер фильма "Власть пса"
К несчастью, даже столь впечатляющего вклада (добавьте выразительную работу оператора Эри Вегнер) не хватает, чтобы воспринимать фильм Кэмпион законченным произведением - он буквально валится с ног под собственным весом, не то что способен исполнить при этом полный изыска жанровый танец. Причиной тому - то ли излишняя склонность режиссера к затянутости, при этом уживающейся с недосказанностью (читать - невнятностью), и сюжетным полутонам, то ли слабый контроль над материалом.
Особенно же обидно за исполнителя главной роли - образ Фила, вероятно, стал главным профессиональным фиаско Камбербэтча - несомненно талантливого, но не универсального артиста. Линия вскрытия правды о токсичной маскулинности - полезный, важный и своевременный посыл, только вот как ни крути - тонкие черты бибисишного Шерлока и ироничного доктора Стрэнджа никак не вяжутся с нарочито неряшливой небритостью протагониста "Власти пса" (пусть по сюжету и выпускника Йеля). Ему бы акунинского Эраста Фандорина изображать - и то с большей охотой поверилось бы.
Слава богу, про остальных артистов такого не скажешь - в особенности про исполнителя роли "маменькиного сынка" Коди Смита-Макфи, совершившего небывалое перевоплощение. Кажется, о нем мы услышим еще не раз.
Добавляет дегтя другая особенность истории: трагический сюжет не имеет оправданной привязки ни к эпохе позднего фронтира, ни к жанру вестерна - хочешь, переноси ее хоть в Древнюю Грецию, хоть в Советский Союз, хоть в современную Латвию. Индейцы, разбойники, золотоискатели, охотники за головами - никак нет, антивестерн Кэмпион рассказывает о совсем не вестернском конфликте.
Вердикт: "Власть пса" слеплена из изысканной и опытной режиссуры, некоторые ее эпизоды способны врезаться вам в память на всю жизнь, но цельное впечатление о картине оказывается столь путаным и нестройным, что остается только жалеть. А ведь каким удивительным могло получиться кино!