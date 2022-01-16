СМИ: Шнуров в четвертый раз станет отцом

В сентябре 2021 года отец впервые рассказал о маленьком сыне. Сергей Шнуров отметил, что в доме у него еще живут три кошки и собака, а потому у него нет времени на хобби. Артист не отрицает, что стал семейным человеком, а это связано со старением. Раньше же он считал счастьем "любую симпатичную девушку в гримерке".