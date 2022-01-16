СМИ: Шнуров в четвертый раз станет отцом
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четвертый раз станет отцом, его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка. Об этом пишет Telegram-канал "Татлер-батлер".
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четвертый раз станет отцом, его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка. Об этом пишет Telegram-канал "Татлер-батлер".
Шнурова вместе с женой Ольгой Абрамовой заметили в Санкт-Морице (Швейцария). Источник уточнил, что женщина заметно прибавила в весе, потому что ждет второго ребенка.
Напомним, предыдущего наследника Абрамова подарила артисту полгода назад. Имя малыша держится в секрете.
В сентябре 2021 года отец впервые рассказал о маленьком сыне. Сергей Шнуров отметил, что в доме у него еще живут три кошки и собака, а потому у него нет времени на хобби. Артист не отрицает, что стал семейным человеком, а это связано со старением. Раньше же он считал счастьем "любую симпатичную девушку в гримерке".
У музыканта есть еще двое детей: дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от второй жены, бывшего директора группы "Пеп-Си" Светланы Костицыной.