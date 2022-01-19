Молниеносно! Билеты на спектакль с Дапкунайте и Малковичем в Риге уже раскупили

Продажа билетов началась во второй половине дня, но вскоре была приостановлена ​​по техническим причинам и возобновилась ​​в 21:30. Уже примерно через 40 минут все билеты были распроданы, отмечает TVNET.

Стоимость билетов варьировалась от 30 до 120 евро в зависимости от места. В мае пройдет четыре спектакля.

Режиссером спектакля по мотивам пьесы Бернара-Мари Кольтеса выступил россиянин Тимофей Кулябин. Спектакли пройдут на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках.

15 января начался первый этап репетиций. Они пройдут в два этапа, первый закончится 25 января. Затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы в конце месяца представить премьеру - 28, 29, 30 и 31 мая. До конца 2022 года на сцене театра "Дайлес" состоится второй блок спектаклей "В одиночестве хлопковых полей", после чего в 2023 году постановка отправится в мировое турне.

Бернар-Мари Кольтес - автор полутора десятков пьес, самые известные из которых - такие как "Ночь на пороге лесов", "Битва негра с собаками", "Западная пристань", "В одиночестве хлопковых полей" и "Роберто Зукко" - переведены почти на сорок языков и вошли в репертуар театров по всему миру. К творчеству Кольтеса неоднократно обращались крупнейшие европейские режиссеры, среди которых - Патрис Шеро, Петер Штайн, Кшиштоф Варликовский, Михаэль Тальхаймер, Кама Гинкас, Луис Паскуаль и другие.

В пьесе "В одиночестве хлопковых полей" происходит следующее: в темном переулке встречаются два человека. Один называется Дилером, другой называется Клиентом. Дилер пытается что-то продать Клиенту, что-то, что последний должен назвать сам. Клиент не хочет называть предмет и всячески отказывается от сделки.

Пьеса - это спор, противостояние двух людей, выраженное в игре слов и смыслов. Со временем аудитория понимает, что предметом продажи является тайное влечение. Два персонажа должны признаться друг другу в своем влечении. Однако, поскольку ни один из них не хочет называть вещи своими именами, они ходят вокруг да около, и зритель понимает, что этот спор не разрешится, потому что никто не хочет признаваться, сказано в описании спектакля.