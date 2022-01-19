Ср, 19.01.2022
Пока больше похоже на то, что либо Джокович поступится своими принципами, либо будет играть до конца карьеры на турнирах Белграда. Александр Пилат, журналист RUS TVNET
Александр Пилат, журналист RUS TVNET

Молниеносно! Билеты на спектакль с Дапкунайте и Малковичем в Риге уже раскупили

ФОТО: Dailes teātris

Во вторник, 18 января, театр Дайлес сообщил, что в настоящее время идет репетиция спектакля "В одиночестве хлопковых полей" с участием российско-литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте и американского актера Джона Малковича. В тот же день билеты на все четыре доступных представления были раскуплены.

Продажа билетов началась во второй половине дня, но вскоре была приостановлена ​​по техническим причинам и возобновилась ​​в 21:30. Уже примерно через 40 минут все билеты были распроданы, отмечает TVNET.

Стоимость билетов варьировалась от 30 до 120 евро в зависимости от места. В мае пройдет четыре спектакля.

Режиссером спектакля по мотивам пьесы Бернара-Мари Кольтеса выступил россиянин Тимофей Кулябин. Спектакли пройдут на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках.

15 января начался первый этап репетиций. Они пройдут в два этапа, первый закончится 25 января. Затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы в конце месяца представить премьеру - 28, 29, 30 и 31 мая. До конца 2022 года на сцене театра "Дайлес" состоится второй блок спектаклей "В одиночестве хлопковых полей", после чего в 2023 году постановка отправится в мировое турне.

Бернар-Мари Кольтес - автор полутора десятков пьес, самые известные из которых - такие как "Ночь на пороге лесов", "Битва негра с собаками", "Западная пристань", "В одиночестве хлопковых полей" и "Роберто Зукко" - переведены почти на сорок языков и вошли в репертуар театров по всему миру. К творчеству Кольтеса неоднократно обращались крупнейшие европейские режиссеры, среди которых - Патрис Шеро, Петер Штайн, Кшиштоф Варликовский, Михаэль Тальхаймер, Кама Гинкас, Луис Паскуаль и другие.

В пьесе "В одиночестве хлопковых полей" происходит следующее: в темном переулке встречаются два человека. Один называется Дилером, другой называется Клиентом. Дилер пытается что-то продать Клиенту, что-то, что последний должен назвать сам. Клиент не хочет называть предмет и всячески отказывается от сделки.

Пьеса - это спор, противостояние двух людей, выраженное в игре слов и смыслов. Со временем аудитория понимает, что предметом продажи является тайное влечение. Два персонажа должны признаться друг другу в своем влечении. Однако, поскольку ни один из них не хочет называть вещи своими именами, они ходят вокруг да около, и зритель понимает, что этот спор не разрешится, потому что никто не хочет признаваться, сказано в описании спектакля.

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене,

на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино. В 2009–2011 гг. они играли в музыкальном спектакле Михаэля Штурмингера "Вариации Джакомо", который с большим успехом был показан во многих странах мира. В 2017 году актеры вместе снимались в российском фильме "Про любовь".


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back