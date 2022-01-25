На нее подписано 180 тысяч: звезда Twitch Сандра Рудзите готовит веганское мороженое

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Многие известные люди, музыканты и политики высказываются в защиту веганства. Мировые звезды стали примерами для подражания. В Латвии тоже есть знаменитости, которые с удовольствием обращаются к веганской и вегетарианской кухне.

Популярный в Латвии стример и художница Сандра Рудзите тоже любит веганскую кухню. На платформе Twitch у нее 180 тысяч подписчиков. Ее стримы смотрят сотни, а на Instagram-аккаунт @misscoookiez подписаны 18,3 тысячи человек.

Конечно, началось все с онлайн-игр, но сейчас ее канал полностью посвящен живописи. Теперь ежедневно Сандра по несколько часов рисует свои картины в прямом эфире и завоевывает все больше и больше сердец.

В новом эпизоде программы "Знаменитости на углях" мы предложили Сандре попробовать приготовить веганское мороженое.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для него понадобились бананы, миндальное молоко Alpro, какао, растворимый кофе и мед. Подавали мы холодный десерт с бананами, запеченными на гриле, и свежими ягодами. (Рецепт блюда и подробный способ приготовления найдете здесь.)

ФОТО: Jānis Škapars

Смотрите, как у Сандры шли дела на кухне!