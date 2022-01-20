Левитс о баррикадах 1991 года: манифест внутренней свободы

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстина Дейчмане, сегодня Левитс возложил цветы к памятнику Свободы и на Бастионной горке у мемориального камня.

"На баррикадах стремление иметь свое государство мы подтвердили всему миру, но прежде всего самим себе. Костры баррикад зажгли трагический опыт нескольких поколений в годы тоталитаризма, а также четкое осознание - если мы хотим свое государство, то должны быть готовы его защищать. Эта мотивация руководила нашими предшественниками. Она объединила участников баррикад. Сегодня нас охраняют латвийская армия и Земессардзе, наше членство в НАТО", - отметил президент.

Левитс подчеркнул, что латвийский народ должен беречь демократические и национальные ценности каждый день, в том числе в условиях преходящих трудностей и неопределенности. Также необходимо строить новые духовные вертикали развития. Президент призвал оберегать прочные основы и идеалы государства, потому что именно ради них 31 год назад в Ригу стекались люди со всей Латвии, а в Вецриге горели костры баррикад.