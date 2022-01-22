Попавший под машину в Плявниеках пешеход позвонил родне прямо из-под колес

Как отмечает Degpunktā, пострадавший пожилой мужчина после аварии был в сознании и, попав под колеса автомобиля, якобы даже смог позвонить родственникам и рассказать им о случившемся. Однако чтобы вытащить мужчину из-под автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

Место, где произошла авария, весьма популярно среди местных жителей - это кратчайший путь от магазина до дома и обратно. Передача Degpunktā провела импровизированный замер и установила, что короткий путь через дорогу в неразрешенном месте позволяет сэкономить около одной минуты для молодого человека и 2-3 минуты - для пожилого. Расстояние до светофора с пешеходным переходом между тем составляет всего 100 метров. Хотя это и немного, местные жители не прочь нарушить правила и рискнуть жизнью под предлогом проблем со здоровьем и экономии времени.