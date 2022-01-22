Сб, 22.01.2022
Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе. Оана Лунгеску, представитель по связям с прессой НАТО
Оана Лунгеску, представитель по связям с прессой НАТО
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Попавший под машину в Плявниеках пешеход позвонил родне прямо из-под колес

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Как уже сообщал RUS TVNET, вечером в среду, 19 января, на улице Мстислава Келдиша в Плявниеках произошло очередное серьезное ДТП - мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину. Передача Degpunktā узнала новые подробности этого происшествия и даже провела эксперимент.

Как отмечает Degpunktā, пострадавший пожилой мужчина после аварии был в сознании и, попав под колеса автомобиля, якобы даже смог позвонить родственникам и рассказать им о случившемся. Однако чтобы вытащить мужчину из-под автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

После оказания первой помощи на месте бригада медиков доставила пострадавшего в больницу в стабильном состоянии. Впереди - долгое и серьезное лечение.

Место, где произошла авария, весьма популярно среди местных жителей - это кратчайший путь от магазина до дома и обратно. Передача Degpunktā провела импровизированный замер и установила, что короткий путь через дорогу в неразрешенном месте позволяет сэкономить около одной минуты для молодого человека и 2-3 минуты - для пожилого. Расстояние до светофора с пешеходным переходом между тем составляет всего 100 метров. Хотя это и немного, местные жители не прочь нарушить правила и рискнуть жизнью под предлогом проблем со здоровьем и экономии времени.

Подробнее в сюжете (на латышском языке)!


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