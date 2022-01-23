"Мне не принадлежат даже мои песни": Анна Дзюба об уходе из Artik & Asti
31-летняя популярная певица Анна Дзюба рассказала, что она ничего не должна своему экс-напарнику и коллеге по дуэту Artik & Asti Артему Умрихину. Об этом пишет StarHit.ru.
31-летняя популярная певица Анна Дзюба рассказала, что она ничего не должна своему экс-напарнику и коллеге по дуэту Artik & Asti Артему Умрихину. Об этом пишет StarHit.ru.
Напомним, группа прекратила свое существование в том составе, в котором артисты выступали около десяти лет. Анну в дуэте заменила исполнительница Севиль Левиева, а Дзюба начала сольную карьеру.
Теперь Дзюба планирует работать самостоятельно: "Продюсеров больше не будет, я была в этой истории десять лет. Думаю, что этого достаточно, мы теперь сами занимаемся моей карьерой. Я мужа попросила помочь, больше никому не доверяю".
Анна благодарит за поддержку своего супруга Станислава Юркина. Он был рядом с исполнительницей в тяжелый для нее период, когда Artik & Asti только распались. По признанию Анны, помимо мужа ей очень помогли поклонники.
Напомним, ранее Анна выпустила первую сольную песню "Феникс".