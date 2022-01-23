Вс, 23.01.2022
Это неподходящий момент для того, чтобы высказаться. Предполагаю, что это в большой степени связано с приближением выборов Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"
Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"

"Мне не принадлежат даже мои песни": Анна Дзюба об уходе из Artik & Asti

31-летняя популярная певица Анна Дзюба рассказала, что она ничего не должна своему экс-напарнику и коллеге по дуэту Artik & Asti Артему Умрихину. Об этом пишет StarHit.ru.

Напомним, группа прекратила свое существование в том составе, в котором артисты выступали около десяти лет. Анну в дуэте заменила исполнительница Севиль Левиева, а Дзюба начала сольную карьеру.

"Мне не принадлежат даже мои песни. Но в финансовом плане никто ни с кем не делился. Контракт у меня закончился еще в 2019 году, я работала на совести и преданности, по старым условиям. Как сложилось, так сложилось. Я ушла ни с чем, ни с кем в сольное плавание", - объяснила певица.

Теперь Дзюба планирует работать самостоятельно: "Продюсеров больше не будет, я была в этой истории десять лет. Думаю, что этого достаточно, мы теперь сами занимаемся моей карьерой. Я мужа попросила помочь, больше никому не доверяю".

Анна благодарит за поддержку своего супруга Станислава Юркина. Он был рядом с исполнительницей в тяжелый для нее период, когда Artik & Asti только распались. По признанию Анны, помимо мужа ей очень помогли поклонники.

Напомним, ранее Анна выпустила первую сольную песню "Феникс". 


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