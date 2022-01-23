"Мне не принадлежат даже мои песни": Анна Дзюба об уходе из Artik & Asti

"Мне не принадлежат даже мои песни. Но в финансовом плане никто ни с кем не делился. Контракт у меня закончился еще в 2019 году, я работала на совести и преданности, по старым условиям. Как сложилось, так сложилось. Я ушла ни с чем, ни с кем в сольное плавание", - объяснила певица.