Близкая подруга Арниса Лицитиса рассказала о последних днях жизни актера

Как изданию Privātā Dzīve рассказала Спроге, они с Арнисом в последний раз встречались 7 января - за день до его 76-го дня рождения.

"Затем снова звонила ему много раз, чтобы пригласить на свой день рождения и спросить, как он себя чувствует, однако телефон был выключен. Это показалось подозрительным. Попросила нашего общего друга, чтобы он сходил в квартиру Арниса осмотреться. Там он нашел Арниса мертвым", - рассказала изданию Спроге.

Она отметила, что в последнее время у актера были проблемы со здоровьем, ноги не слушались.

Также Спроге сказала, что в последнее время Арнис чувствовал себя очень одиноко и часто оставлял дверь незапертой, чтобы друзья могли навестить его.

Как сообщалось, в пятницу, 21 января, ушел из жизни актер Арнис Лицитис.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге в семье актеров Альфреда Видениекса и Хельги Лиците.

Выпускник 1-й Рижской средней школы (1964 г.) в 1970 году окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, был принят в труппу Рижского академического театра драмы. Затем работал в Валмиерском драматическом театре, в 1981 году перешел в Рижский театр юного зрителя, а в 1996 году - в Рижский русский драматический театр.