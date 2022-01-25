Турне Måneskin перенесено - концерт в Риге также не состоится

"Нам очень жаль, но мы вынуждены отложить весь тур 2022 года по Европе и ArenasTour в Италии из-за ситуации с Covid-19", - написала группа в соцсетях.

Hello guys, we’re very sorry but we have to tell you that we have to postpone the whole 2022 Tour in Europe and the ArenasTour in Italy because of the Covid-19 situation.



We are extremely sorry. https://t.co/I35ZPqluZn pic.twitter.com/jnAH6UjCWf — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 24, 2022

Как пояснил менеджмент группы, из-за все еще нестабильной эпидемиологической ситуации и различных ограничений в каждой европейской стране, к сожалению, невозможно обеспечить выступление, запланированного качества.

Комментарий Måneskin:

"Всем привет!

Мы должны извиниться перед вами, но мы вынуждены перенести весь тур из-за коронавируса. Нам действительно очень жаль. Мы усердно готовились к этому туру, и все было готово к нему, но, к сожалению, в последние дни были плохие новости о вместимости площадок и тому подобном.

Мы не можем гарантировать, что все концерты состоятся, ведь в каждой стране свои правила, и мы, конечно же, должны их соблюдать, потому что наши концерты должны проходить в полной безопасности для всех. Мы приносим свои извинения и надеемся объявить новые даты как можно скорее. Спасибо за ваше терпение и поддержку, мы все вместе в этой ситуации, так что нам остается только ждать, но мы вернемся, клянемся, и будет еще лучше. Мы вас любим!"