Вт, 25.01.2022
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Турне Måneskin перенесено - концерт в Риге также не состоится

Måneskin ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Весеннее турне группы Måneskin, во время которого 14 марта должен был пройти концерт в Arēnā Rīga, было перенесено на 2023 год, сообщают организаторы L Tips Agency.

"Нам очень жаль, но мы вынуждены отложить весь тур 2022 года по Европе и ArenasTour в Италии из-за ситуации с Covid-19", - написала группа в соцсетях.

Как пояснил менеджмент группы, из-за все еще нестабильной эпидемиологической ситуации и различных ограничений в каждой европейской стране, к сожалению, невозможно обеспечить выступление, запланированного качества.

Комментарий Måneskin:

"Всем привет! 

Мы должны извиниться перед вами, но мы вынуждены перенести весь тур из-за коронавируса. Нам действительно очень жаль. Мы усердно готовились к этому туру, и все было готово к нему, но, к сожалению, в последние дни были плохие новости о вместимости площадок и тому подобном.

Мы не можем гарантировать, что все концерты состоятся, ведь в каждой стране свои правила, и мы, конечно же, должны их соблюдать, потому что наши концерты должны проходить в полной безопасности для всех. Мы приносим свои извинения и надеемся объявить новые даты как можно скорее. Спасибо за ваше терпение и поддержку, мы все вместе в этой ситуации, так что нам остается только ждать, но мы вернемся, клянемся, и будет еще лучше. Мы вас любим!"

В настоящее время ведутся работы по переносу дат, и они будут объявлены не позднее 1 марта. В любом случае все купленные билеты будут действительны на новую дату концерта, и никаких дополнительных действий не нужно проводить.


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