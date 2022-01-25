У Дапкунайте и Малковича в Риге было лишь одно требование

В беседе с Privātā Dzīve Дабола отметила, что Малкович и Дапкунайте - настоящие профессионалы. "Между репетициями, конечно, был перерыв, но даже свое свободное время актеры проводили в театре".
В те редкие разы, когда Малкович гулял по Риге, никто его не узнал. "В любом случае Джон ничего подобного не говорил и не жаловался. Латыши очень толерантны к личному пространству другого человека", - сказала Дабола.
Журналисты Privātā Dzīve заметили Малковича и Дапкунайте на улицах Риги и рассказали, что актер был в зеленой куртке, вязаной зеленой шапке и клетчатом шарфе.
Скромность звезд подчеркивает и сама Дабола: "Они очень скромные люди, единственным требованием было, чтобы во время репетиций были доступны вода и кофе. Обедают они в актерском кафе с остальными".
Первый этап репетиций начался 15 января в театре "Дайлес". Уже на этой неделе актеры уедут и вернутся в Ригу лишь в мае, чтобы подготовиться к премьере.
Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и кино. В 2009-2011 гг. они играли в музыкальном спектакле Михаэля Штурмингера "Вариации Джакомо", который с большим успехом был показан во многих странах мира. В 2017 году актеры вместе снимались в российском фильме "Про любовь".