У Дапкунайте и Малковича в Риге было лишь одно требование

В беседе с Privātā Dzīve Дабола отметила, что Малкович и Дапкунайте - настоящие профессионалы. "Между репетициями, конечно, был перерыв, но даже свое свободное время актеры проводили в театре".

В те редкие разы, когда Малкович гулял по Риге, никто его не узнал. "В любом случае Джон ничего подобного не говорил и не жаловался. Латыши очень толерантны к личному пространству другого человека", - сказала Дабола.

Журналисты Privātā Dzīve заметили Малковича и Дапкунайте на улицах Риги и рассказали, что актер был в зеленой куртке, вязаной зеленой шапке и клетчатом шарфе.

Скромность звезд подчеркивает и сама Дабола: "Они очень скромные люди, единственным требованием было, чтобы во время репетиций были доступны вода и кофе. Обедают они в актерском кафе с остальными".

Первый этап репетиций начался 15 января в театре "Дайлес". Уже на этой неделе актеры уедут и вернутся в Ригу лишь в мае, чтобы подготовиться к премьере.