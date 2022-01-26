"Кина - будет!" на "Аллее кошмаров": смог ли дель Торо склеить два сюжета в один?

Фильм, который каким-то невообразимым образом ускользнул от нашего внимания в обзоре самых ожидаемых картин нового года. Новое произведение Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", которое он снял сразу после получения "Оскара" за "Форму воды" еще в начале 2018 года.

У дель Торо всегда получается визуальная сторона картин: не важно, это страшная сказка про гражданскую войну в Испании ("Лабиринт фавна"), комиксная история про борцов с монстрами (дилогия "Хеллбой", "Блэйд 2") или боевик про огромных шагающих роботов ("Тихоокеанский рубеж").

Но в своем новом фильме мексиканский визионер решил рассказать сдвоенную историю: о мужчине, который в начале с трудом взбирается на вершину, а потом - по собственной глупости - заходит слишком близко к падению.

Не помешала ли такая двойственность сюжета рассказать целостную историю? Смог ли дель Торо ускользнуть от созданных им же клише? Можно ли считать 40-е годы в США самым красивым временем в истории? Обо всем этом - в новом выпуске "Кина - будет!".