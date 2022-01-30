Седокова лишилась квартиры из-за Тиммы, а у Брэда Питта роман с известной певицей?

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала подписчикам, что у нее больше нет квартиры в Москве. Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев предполагает, что это произошло из-за финансовых проблем супруга певицы. Он напомнил, что больше года Анна является главным кормильцем семьи, ведь латвийский баскетболист Янис Тимма все еще не нашел работу.

Янис Тимма и Анна Седокова ФОТО: Кадр из видео

До пандемии у Седоковой было две квартиры в Москве, одна из которых была оформлена в ипотеку. Для ее закрытия певица ежемесячно вносила полмиллиона рублей (5,7 тысячи евро). Ходят слухи, что окончательно погасить кредит Анне помог отец ее младшего сына Артем Комаров.

Желтая пресса отмечает, что во вторую квартиру вкладывался Янис Тимма, но вскоре эти апартаменты пришлось продать. Сама артистка заявила подписчикам, что просто не хотела возиться с ремонтом. Ей показалось, что лучше потом купить жилье в США, куда она сейчас переехала с семьей. Рустам Солнцев в этой версии сомневается.

"Думаю, Седокова просто не потянула по деньгам эту квартиру. Это же безумные траты - почти по полмиллиона в месяц. Зарабатывает в семье только она одна. А у нее еще трое детей, и двое из них живут с ней. Только одну девочку (речь идет о Монике. - Прим. ред.) отец у нее отобрал и увез в Америку", - цитирует шоумена Пятый канал.

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Напомним, недавно Анна Седокова похвасталась в соцсетях роскошным домом, который они с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, арендовали в Майами.

Ранее пара с детьми жила в отеле, но после решила переехать в дом. Супруги сняли роскошный особняк с бассейном, зоной для барбекю и стильным интерьером. В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. "Комсомольская правда" указывает, что аренда такого особняка обходится в 135 тысяч рублей (1,5 тысячи евро) в сутки. Это около 4 миллионов рублей в месяц (примерно 46 тысяч евро).

У Брэда Питта роман с известной певицей?

Издание The Sun на днях сообщило, что голливудский актер Брэд Питт тайно встречается со шведской популярной певицей, которая на 23 года его моложе.

Питту приписывают роман с 35-летней исполнительницей Люкке Ли. Девушка живет в трех минутах езды от дома актера в Голливуде.

Известно, что до Питта Люкке встречалась с музыкантом и продюсером Джеффом Бхаскером, от которого родила сына Диона.

Стоит отметить, что Брэду Питту не раз приписывали романтические отношения. Последний громкий роман, о котором писали в СМИ, у него якобы был с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски.