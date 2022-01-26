Ср, 26.01.2022
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Ивар Ванадзиньш, директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU
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Страны ЕС упразднят ограничения на поездки для обладателей ковид-сертификатов

Цифровой коронасертификат ФОТО: Shutterstock

Страны Евросоюза договорились о согласованных ограничениях на поездки, которые позволят вакцинированным пассажирам свободно передвигаться по 27 странам сообщества, передает Rus.Postimees со ссылкой на trip.ee.

До сих пор разные страны Европейского Союза придерживались очень разных ограничений, и путешествие, например, в Италию по своим требованиям сильно отличалось от поездки в Ирландию. Новое соглашение, которое вступит в силу 1 февраля, должно гармонизировать ограничения.

Цифровой сертификат ЕС о вакцинации против Covid-19 теперь будет основным и определяющим фактором при пересечении границ ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры будут применяться с учетом состояния здоровья человека, а не из-за эпидемиологической ситуации на региональном уровне, за исключением тех случаев, где в регионах будет зафиксирован повышенный уровень заболеваемости, например, в так называемых "красных зонах".

"Путешествующие, которые имеют действительный цифровой ковид-сертификат ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение", - говорится в сообщении.

Краткое изложение новых правил

  • Все, у кого есть действующий цифровой сертификат о прививках европейского образца, освобождаются от тестирования и карантина. Сертификат о вакцинации действителен, если прививка была сделана не менее 14 дней назад вакциной, одобренной в Европейском Союзе, и прошло не более 9 месяцев с момента последней дозы или была получена бустерная доза.
  • С момента перенесенного Covid-19 и последнего положительного теста прошло менее 180 дней.
  • Сделан отрицательный ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до прибытия или экспресс-тест на антиген не ранее, чем за 24 часа до прибытия.
  • Пассажирам без сертификата о вакцинации может потребоваться пройти тест перед поездкой или в течение 24 часов после прибытия.
  • Пассажирам младше 12 лет сертификат не требуется.

По данным Еврокомиссии, нынешние требования к поездкам больше себя не оправдывают, поскольку омикрон-штамм и так распространяется во всех странах. Однако существует проблема, когда страны учитывают срок действия сертификата о вакцинации до 270 дней (9 месяцев). А, например, Латвия в случае вакцины Janssen считает ковид-сертификат действительным в течение 5 месяцев.


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