Страны ЕС упразднят ограничения на поездки для обладателей ковид-сертификатов

До сих пор разные страны Европейского Союза придерживались очень разных ограничений, и путешествие, например, в Италию по своим требованиям сильно отличалось от поездки в Ирландию. Новое соглашение, которое вступит в силу 1 февраля, должно гармонизировать ограничения.

Цифровой сертификат ЕС о вакцинации против Covid-19 теперь будет основным и определяющим фактором при пересечении границ ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры будут применяться с учетом состояния здоровья человека, а не из-за эпидемиологической ситуации на региональном уровне, за исключением тех случаев, где в регионах будет зафиксирован повышенный уровень заболеваемости, например, в так называемых "красных зонах".

"Путешествующие, которые имеют действительный цифровой ковид-сертификат ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение", - говорится в сообщении.

Краткое изложение новых правил

Все, у кого есть действующий цифровой сертификат о прививках европейского образца, освобождаются от тестирования и карантина. Сертификат о вакцинации действителен, если прививка была сделана не менее 14 дней назад вакциной, одобренной в Европейском Союзе, и прошло не более 9 месяцев с момента последней дозы или была получена бустерная доза.

С момента перенесенного Covid-19 и последнего положительного теста прошло менее 180 дней.

Сделан отрицательный ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до прибытия или экспресс-тест на антиген не ранее, чем за 24 часа до прибытия.

Пассажирам без сертификата о вакцинации может потребоваться пройти тест перед поездкой или в течение 24 часов после прибытия.

Пассажирам младше 12 лет сертификат не требуется.