Вера Брежнева: вопросы про порно, "ВИА Гра", брак с Меладзе и разборки с полицией

Вера Брежнева ФОТО: скриншот видео с YouTube

Брежнева отмечает, что Константин сразу был за нее после кастинга. Они изначально искали блондинку. Вере дали месяц испытательного срока, чтобы она похудела, занималась танцами и вокалом. Она вспоминает, что у нее тогда было 3 лишних килограмма. Теперь певица с гордостью вспоминает годы работы в группе.

"Есть люди, которые от своего прошлого бегут, открещиваются, а я все, что делала - делала с удовольствием, с любовью вспоминаю тот период, когда была в группе", - заметила Брежнева.

Напомним, продюсеры решили тогда выбрать девушке псевдоним - так Галушко стала Брежневой. Дебют Веры в группе "ВИА Гра" состоялся в январе 2003 года. Она стала выступать вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой. Именно это трио стали называть "золотым составом "ВИА Гры".

Сольная карьера

Но сейчас Вера призналась, что для нее это было непростым временем. Оказывается, в тот период, когда она была участницей коллектива, ее не устраивал рабочий график. Из-за него сильно страдало здоровье артистки. Об этом пишет StarHit.ru.

Вера не стала скрывать, что в том момент даже думала вообще оставить карьеру. Тогда она взяла отпуск на несколько месяцев и провела время с семьей и дочерью.

"Но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали," - объяснила Брежнева.

Так она пришла к сольной карьере. Сначала Вера попробовала себя как телеведущая, а потом выпустила свой первый сольный клип - "Я не играю".

В 2008 году она стала участницей проекта "Ледниковый период 2", популярный журнал Maxim признал ее самой сексуальной женщиной России, а издание Hello присудило ей звание самой стильной российской знаменитости.

Кроме того, на счету Брежневой съемки в клипах и множество киноролей.

Она продолжает выпускать новые песни и клипы. У исполнительницы есть свой косметический бренд. Она также ведет блог, в котором рассказывает о секретах здорового образа жизни и ухода за собой.

Две дочери и два официальных брака

Сейчас Вера наслаждается супружеской жизнью с Константином Меладзе. До этого в ее биографии были отношения с украинским политиком Виталием Войченко, которому она родила дочку Соню. После был брак с бизнесменом Михаилом Киперманом. В этих отношениях появилась на свет вторая дочь Брежневой - Сара. В 2012 году супруги расстались.

Позже стало известно о романе Веры с Константином Меладзе. В СМИ писали, что отношения звезд начались якобы еще тогда, когда Константин не был в разводе. Бывшая супруга Меладзе Яна Сумм считает, что эти отношения и ложь отняли у нее 10 лет жизни.

22 октября 2015 года Меладзе и Брежнева втайне от всех поженились в Италии, а после сообщили об этом прессе.

Разборки с испанской полицией

Весной 2021 года Брежнева открыла Ивану Урганту, что она приняла участие в проекте "Орел и Решка" вместе с Веркой Сердючкой. Съемки проходили в Барселоне.

"Добирались туда сложно... Я провела три часа на границе у испанской полиции", - призналась Брежнева.