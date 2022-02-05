Вера Брежнева: вопросы про порно, "ВИА Гра", брак с Меладзе и разборки с полицией
3 февраля 40 лет исполнилось бывшей солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Рассказываем об этой певице в рамках рубрики "Звезда недели".
3 февраля 40 лет исполнилось бывшей солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Рассказываем об этой певице в рамках рубрики "Звезда недели".
Настоящая фамилия Веры - Галушко.
Родилась будущая звезда в украинской глубинке (в пригороде Днепропетровска Днепродзержинске). Родители Веры были простыми рабочими. Отец работал на Приднепровском химическом заводе, а мать - на металлургическом комбинате.
У Веры есть старшая сестра Галина и две младшие сестры-двойняшки - Вика и Настя.
Отца Брежневой сбила машина, когда ей было всего 11 лет. Уже тогда она стала подрабатывать и помогать семье. Родные нуждались в каждой копейке, ведь у отца был длительный период восстановления. Но эти трудности лишь укрепили Веру.
В детстве она занималась танцами, спортом, играла в театре, принимала участие в спектаклях и посещала музыкальную школу, а позже - курсы секретарей-референтов и углубленно изучала иностранные языки.
В группу "ВИА Гра" Вера пришла летом 2002 года. По версии, которая доступна в СМИ, Брежнева просто вышла на сцену танцевать во время исполнения песни "Попытка №5". После чего ее пригласили на кастинг в Киев: "Я ехала и знала, что я тот самый человек, была уверена в себе... На кастинге мне задавали каверзные вопросы: замужем ли, сколько детей, из какой семьи, где родилась, снималась ли в порнофильмах?... Все вопросы не помню, это было 19 лет назад, в конце концов", - сказала она Ивану Урганту.
Брежнева отмечает, что Константин сразу был за нее после кастинга. Они изначально искали блондинку. Вере дали месяц испытательного срока, чтобы она похудела, занималась танцами и вокалом. Она вспоминает, что у нее тогда было 3 лишних килограмма. Теперь певица с гордостью вспоминает годы работы в группе.
"Есть люди, которые от своего прошлого бегут, открещиваются, а я все, что делала - делала с удовольствием, с любовью вспоминаю тот период, когда была в группе", - заметила Брежнева.
Напомним, продюсеры решили тогда выбрать девушке псевдоним - так Галушко стала Брежневой. Дебют Веры в группе "ВИА Гра" состоялся в январе 2003 года. Она стала выступать вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой. Именно это трио стали называть "золотым составом "ВИА Гры".
Но сейчас Вера призналась, что для нее это было непростым временем. Оказывается, в тот период, когда она была участницей коллектива, ее не устраивал рабочий график. Из-за него сильно страдало здоровье артистки. Об этом пишет StarHit.ru.
Вера не стала скрывать, что в том момент даже думала вообще оставить карьеру. Тогда она взяла отпуск на несколько месяцев и провела время с семьей и дочерью.
"Но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали," - объяснила Брежнева.
Так она пришла к сольной карьере. Сначала Вера попробовала себя как телеведущая, а потом выпустила свой первый сольный клип - "Я не играю".
В 2008 году она стала участницей проекта "Ледниковый период 2", популярный журнал Maxim признал ее самой сексуальной женщиной России, а издание Hello присудило ей звание самой стильной российской знаменитости.
Кроме того, на счету Брежневой съемки в клипах и множество киноролей.
Она продолжает выпускать новые песни и клипы. У исполнительницы есть свой косметический бренд. Она также ведет блог, в котором рассказывает о секретах здорового образа жизни и ухода за собой.
Сейчас Вера наслаждается супружеской жизнью с Константином Меладзе. До этого в ее биографии были отношения с украинским политиком Виталием Войченко, которому она родила дочку Соню. После был брак с бизнесменом Михаилом Киперманом. В этих отношениях появилась на свет вторая дочь Брежневой - Сара. В 2012 году супруги расстались.
Позже стало известно о романе Веры с Константином Меладзе. В СМИ писали, что отношения звезд начались якобы еще тогда, когда Константин не был в разводе. Бывшая супруга Меладзе Яна Сумм считает, что эти отношения и ложь отняли у нее 10 лет жизни.
22 октября 2015 года Меладзе и Брежнева втайне от всех поженились в Италии, а после сообщили об этом прессе.
Весной 2021 года Брежнева открыла Ивану Урганту, что она приняла участие в проекте "Орел и Решка" вместе с Веркой Сердючкой. Съемки проходили в Барселоне.
"Добирались туда сложно... Я провела три часа на границе у испанской полиции", - призналась Брежнева.
Звезда рассказала, что они сидели в участке полиции. Работники правоохранительных органов три часа делали запросы, проверяли документы, брали отпечатки пальцев и смотрели могут ли они въехать в страну. Брежнева отметила, что никогда она так долго не въезжала в европейскую страну. В итоге съемочной команде дали разрешение на въезд на три дня. Она подчеркнула, что не завидует тем, кто снимает шоу "Орел и решка"