О Михаиле Литвине в России говорят уже давно. Его имя впервые прозвучало в мировом масштабе в 2020 году, когда он поджег на камеру свой четырехдверный Mercedes-AMG GT 63 S.
Литвин объяснил свои действия неудовлетворительным отношением дилера и качеством обслуживания сервиса. Затем это событие освещалось средствами массовой информации во всем мире, и в настоящее время оно набрало около 28 миллионов просмотров на YouTube.
После этого Литвин приготовил новое выступление. Он и его друзья отправились в автосалон Porsche и выехали из выставочного зала через витрину, якобы перепутав педали. Теперь о Литвине заговорили снова, ведь на этот раз его жертвой стал BMW M5 Competition, которого постигла еще более суровая участь, чем упомянутый в начале Mercedes-AMG GT 63 S.
Непонятно, зачем полностью исправную машину утилизировать, но, по слухам, Литвин хотел помянуть друга, погибшего в автокатастрофе в ноябре 2021 года. Необычно, что он уничтожил машину, которую выиграл в пари у другого друга.
Видео, которое длится 7 минут, примерно за день набрало пять миллионов просмотров. На нем видно, что Литвин едет за рулем BMW M5 Competition стоимостью более 130 000 евро.
Видео: Российский блогер взорвал чужую машину ради кликов
Чтобы придать мероприятию более выраженный привкус фарса, через мгновение появляется Литвин в трусах и зимней куртке, обливает М5 бензином, а затем пускает в него горящие стрелы, пытаясь поджечь машину. С одним из выстрелов ему это удается, и черный BMW M5 взрывается совсем как машина в сериале "Кобра".
Просто кажется, что взрыв слишком мощный, чтобы его могли вызвать несколько брызг бензина и горящая стрела. Информации о том, какие именно взрывчатые вещества использовались для превращения BMW в груду обугленного металлолома, нет. Однако в комментарии к ролику пишут, что жестокая месть невинной машине кажется излишней. Некоторые отмечают, что спектакль не имеет ничего общего с памятью о погибшем друге, и это все сделано только для того, чтобы собрать клики.