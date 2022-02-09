Видео ⟩ Российский блогер взорвал чужую машину ради кликов

О Михаиле Литвине в России говорят уже давно. Его имя впервые прозвучало в мировом масштабе в 2020 году, когда он поджег на камеру свой четырехдверный Mercedes-AMG GT 63 S.

Литвин объяснил свои действия неудовлетворительным отношением дилера и качеством обслуживания сервиса. Затем это событие освещалось средствами массовой информации во всем мире, и в настоящее время оно набрало около 28 миллионов просмотров на YouTube.

После этого Литвин приготовил новое выступление. Он и его друзья отправились в автосалон Porsche и выехали из выставочного зала через витрину, якобы перепутав педали. Теперь о Литвине заговорили снова, ведь на этот раз его жертвой стал BMW M5 Competition, которого постигла еще более суровая участь, чем упомянутый в начале Mercedes-AMG GT 63 S.

Непонятно, зачем полностью исправную машину утилизировать, но, по слухам, Литвин хотел помянуть друга, погибшего в автокатастрофе в ноябре 2021 года. Необычно, что он уничтожил машину, которую выиграл в пари у другого друга.

Видео, которое длится 7 минут, примерно за день набрало пять миллионов просмотров. На нем видно, что Литвин едет за рулем BMW M5 Competition стоимостью более 130 000 евро.

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Чтобы придать мероприятию более выраженный привкус фарса, через мгновение появляется Литвин в трусах и зимней куртке, обливает М5 бензином, а затем пускает в него горящие стрелы, пытаясь поджечь машину. С одним из выстрелов ему это удается, и черный BMW M5 взрывается совсем как машина в сериале "Кобра".