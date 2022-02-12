Авиакатастрофа рейса 522 греческой авиакомпании Helios Airways стала одной из самых смертельных и необычных трагедий в истории авиации XXI века. Самолет Boeing 737, направлявшийся из Кипра в Прагу, разбился неподалеку от Афин. Погибли все пассажиры и экипаж, а из-за странных событий, произошедших до крушения лайнера, его назвали "самолетом-призраком".

Место капитана было пустым, а второй пилот без движения замер над рулем. В какой-то момент в кабине появился стюард Андреас Подром, у которого были права на управление самолетом, впрочем, он не был квалифицирован управлять Boeing 737, тем более в таких сложных условиях. В кабине пилота на мгновение появилась его подруга, которая ассистировала Андреасу. У них у обоих были переносные кислородные маски.